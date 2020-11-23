Yerli kömür üretimi ‘cari açık’ kapatacak!

İstihdam sağlayan 44 işletmeye üretim desteği verildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu yıl, 10 bin kişinin istihdam edildiği yerli kömür üretimi alanında 44 işletmeye 100 milyon liralık destek sağladı. Enerjide bağımsızlık ve yerli kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar, COVID-19 salgını sürecinde de devam ediyor. Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre 2016-2019 dönemini kapsayan üç yılda 27 kömür madeni işletmecisine destek sağlandı.

COVID-19 salgınının etkisi altında geçen 2020 yılında yerli üretim desteğinden yararlanan kömür işletmesi sayısı 44'e çıktı. Bu yıl ödenen 100 milyon lira ile birlikte son dört yılda yerli kömür üreticilerine verilen destek tutarı 230 milyon liraya ulaştı. Ülke genelinde halihazırda, 85’i yer altı işletmesi, 250’si açık işletme, 60’ı hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatı bulunuyor. Türkiye'nin 19,3 milyar ton linyit, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervi bulunuyor. Halihazırda elektrik üretiminin yaklaşık üçte biri yerli ve ithal kömürden sağlanıyor.

240 milyon dolar katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, yerli kömür üretimini enerji bağımsızlığı ve istihdam açısından kritik önemde gördüklerini söyledi. 1000 MW'lik bir yerli kömür santralinin yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğalgaz ithalatını önlediğini vurgulayan Dönmez, "Bu sayede cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlanıyor” dedi.