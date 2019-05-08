Yerli kripto 'Kindi' seri üretime hazır

08 Mayıs 2019

Teknoloji firması Rovenma, hassas veri transferi ve depolanması için milli ve yerli imkanlarla tasarlanıp üretilen kripto cihazı Kindi'yi geliştirdi.

Rovenma Teknik Müdürü Şadi Çağatay Öztürk, kripto cihazının olgunluk düzeyine ilişkin bilgi vererek, "Cihazımız şu anda seri üretime hazır durumda. Çeşitli testleri yapıldı, devlet kurumlarınca da test edildi ve çok beğenildi. Farklı kurumlarda çok yakın zamanda kullanıma geçecek. Buna ek olarak bankalar, veri merkezleri ve benzeri yerlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokasyonlar arası veri aktarımını şifreliyor

Bu dönemin en değerli varlığı olan bilgiye ulaşılabilirlik kolaylaştıkça, bilginin doğruluğu, gizliliği ve bütünlüğü de tehlikeye giriyor. Bunun önüne geçmek için kriptografi kullanılıyor.

Ar-Ge ve tasarım çalışmaları Hacettepe Teknokent yerleşkesinde sürdüren Rovenma, haberleşme güvenliği sistemleri alanındaki ürünü Kindi'yi ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

Ürüne, kriptoloji alanında frekans analizini icat eden ve birçok kripto algoritmasını bu sayede çözmeyi başarabilen bilim adamı El-Kindi'nin adı verildi.

Kindi EtherKripto 10 Gbps ürünü, milli ve yerli imkanlarla tasarlanıp üretilen, lokasyonlar arası veri aktarımını şifreleyen bir kripto cihazı olarak geliştirildi.

Kindi sayesinde hassas veri transferi ve depolanması mümkün oluyor.

Kullanım kolaylığı

Hiçbir yabancı entegre devre tasarımı veya devre tasarım parçası kullanılmadan, tamamen milli bilgi birikimiyle özgün sayısal tasarımla hayata geçirilen Kindi için Ar-Ge çalışmaları sonucunda yerli ve milli entegre devreler ve yüksek hızlı devre kartları üretildi.

Kindi, fiber veya bakır hatları 10 gigabayta kadar olan hızlarda şifreliyor.

Modüler yapıdaki cihaz, paket transferlerinde düşük gecikme sağlıyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor.

Cihaza dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilmesi durumunda, kullanıcı verileri, kullanılmakta olan AES anahtarlar, kritik veriler, sistemin ve kullanıcıların güvenliği için siliniyor.

Cihaz, ağ giriş-çıkışlarında "tak-çalıştır" şeklinde kullanılıyor. Kullanıcı ağındaki cihazların haricen bir özelliğe sahip olması gerekmezken, ağdaki cihazların performansını düşürmüyor. Haberleşmede veri gecikmesi de minimal seviyede oluyor.

"Cihazın tamamı bize ait"

Rovenma Teknik Müdürü Şadi Çağatay Öztürk, 2016 yılında kurulan şirketin yaklaşık 2,5 yıldır kripto cihazı üzerinde çalıştığını söyledi.

Çalışmalarını 40'ı Ar-Ge personeli olmak üzere 70 kişilik bir ekiple yürüttüklerini belirten Öztürk, üretim çalışmalarını 3 bin metrekarelik bir fabrikada sürdürdüklerini bildirdi.

Öztürk, kripto cihazını 10 gigabaytlık fiber optik hatlara şifreleme amacıyla geliştirdiklerine işaret ederek, "Temel özelliği uluslararası derecede kabul görmüş AES standardına uygun şekilde geliştirilmiş olması. Çok yüksek hızlarda şifreleme yapabiliyor. Çok düşük gecikmeyle bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Diğer rakiplerimizden farkımız da bu cihazın tamamının elektroniğinin, mekaniğinin ve yazılımının bize ait olması. Üstündeki sayısal tasarımlar, bunların algoritmaları ve benzeri bütün detaylar şirketimiz bünyesinde gerçekleştiriliyor." dedi.

Güvenlik birimleri ve hastaneler de kullanabilecek

Öztürk, Kindi'nin iletişimin olduğu bütün ağlarda kullanılabildiğine dikkati çekerek, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, hastaneler gibi kritik verilerin paylaşıldığı, aktığı her noktada bu ürünün görev yapabileceğini dile getirdi.

Sistemin Ethernet L2 seviyesinden şifreleme yaptığını vurgulayan Öztürk, "Paketleri en düşük seviyeden yakalıyor, paketlerin içindeki veriyi şifreliyor ve şifreli şekilde ağa gönderiyor. Benzer şekilde ağa gelen veriyi de çözerek ağa geri çözülmüş veri olarak iletiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA