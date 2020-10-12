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Yerli lityum üretimi yıl sonu başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Yerli lityum üretimi yıl sonu başlayacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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