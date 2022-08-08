“Yerli mahsul bakliyat aşurenin lezzetini artırır”

Tarımsal üretimin önemli kuruluşlarından Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, Muharrem Ayının sembol lezzeti aşureye ilişkin görüş ve önerilerini açıkladı. Yorgun, yerli mahsul bakliyatın aşurenin lezzetini artırdığını ifade etti.

Aşurenin Anadolu’nun kültürel harmanını anlatan geleneğin lezzeti olduğunu söyleyen Işılay Reis Yorgun, “Aşure içerisinde kullanılan bakliyat çeşitleri olan aşurelik buğday, nohut ve fasulye; karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral yönünden zengindir. Sağlıklı beslenme için gerekli temel gıda maddeleridir. Eldeki malzemelerle yapılan, bereket getirdiğine inanılan ve kase kase paylaşılan aşure; farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde günümüze kadar ulaşabilmiş bir lezzet. Komşulara, eşe dosta dağıtılan aşureler ile değerlerimiz hatırlanıyor.” dedi.

Işılay Reis Yorgun, “Buğday, kuru fasulye, nohut ve pirinç; aşure içerisinde kullanılan en temel baklagillerdir. Bu bakliyatların özenle seçilmesi gerekiyor. Aşurede kullanılacak buğday, beyaz renkli ve özel bir tohum olan aşurelik buğdaydan işlenen bir çeşit olmalı. Buğdayın iyi olması kıvamını artırır aşure daha da bereketlenir. Özellikle yerli mahsul kuru fasulye ve nohutla pişirilen aşure lezzetli olup daha iyi sonuç verir.” diye konuştu.