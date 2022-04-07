Yerli malı belgesi sayısı yüzde 3 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart 2022’de 1.400 adet yerli malı belgesini onaylandı. Belge sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre TOBB tarafından Mart 2022’de 1.400 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.

Mart 2022’de onaylanan yerli malı belgelerinden 1.345 adeti sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki 1.345 belgenin 906’sı yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 439’u orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde.

Mart ayında onaylanan yerli malı belgelerinin; 223’ü İstanbul’da, 209’u İzmir’de, 202’si Ankara’da, 93’ü Kocaeli’nde, 81’i Konya’da, 51’i Tekirdağ’da, 46’sı Bursa’da, 36‘sı Adana’da, 31’i Gaziantep’te, 23’ü Mersin’de düzenlendi.

Mart 2022’de Mart 2021’e (425) göre %23,3 oranında bir düşüş ile 1.400 Yerli Malı Belgesi onaylandı.

2022 yılının ilk 3 ayında 2021 yılındaki (4.905) aynı döneme göre %18,3’lük bir düşüş ile 4.007 Yerli Malı Belgesi onaylandı.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli Malı Belgelerinin toplam sayısı 14.998 olarak belirlendi.