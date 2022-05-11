Yerli malı belgesi sayısı yüzde 9,9 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) onayladığı yerli malı belgesi sayısı 2022 yılı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı.

Birliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, nisanda onaylanan yerli malı belgelerinden 1164'ü sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki 1164 belgenin 768'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 396'sı orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyi için verildi.

Geçen ay onaylanan yerli malı belgelerinin 248'i İstanbul'da, 204'ü Ankara'da, 102'si İzmir'de, 88'i Konya'da, 63'ü Kocaeli'de, 59'u Bursa'da düzenlendi. Tekirdağ'da 45, Adana ve Antalya'da 27'şer, Kayseri'de 26 belge de onaylananlar arasında yer aldı.

Yılın ilk 4 ayında onaylanan yerli malı belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5'lik düşüşle 5 bin 214 olarak belirlendi.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanı'ndaki aktif yerli malı belgelerinin toplam sayısı ise 14 bin 854 olarak kayıtlara geçti.