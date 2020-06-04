Yerli oto için teşvik belgesi de tamam
Geçtiğimiz gün fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.
Türkiye'nin otomobili için yeni bir aşama daha geçildi. Yatırım için teşvik belgesi de alındı.
TOGG'un açıklamasında, "ÇED Olumlu Raporunun ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız 'Yeniliğe Yolculuk' hız kesmeden devam ediyor" denildi.