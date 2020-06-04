Yerli oto için teşvik belgesi de tamam

04 Haziran 2020

Türkiye'nin otomobili için yeni bir aşama daha geçildi. Yatırım için teşvik belgesi de alındı.



TOGG'un açıklamasında, "ÇED Olumlu Raporunun ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız 'Yeniliğe Yolculuk' hız kesmeden devam ediyor" denildi.