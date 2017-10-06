Yerli pamuk, Türk havlusuna değer katacak

06 Ekim 2017

Türkiye'de son yıllarda pamuk üretiminin artmasının "Türk havlusu" markasının uluslararası alanda markalaşmasına destek vereceği belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 2016-2017 sezonunda pamuk üretimi ve tüketiminin arttığını ifade etti.

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) ve Ulusal Pamuk Konseyi'nde (UPK) üye olarak görev yaptığını aktaran Kocasert, pamuğun stratejik önemini giderek artırmasının dikkati çekici olduğunu söyledi.

Dünyada tüketimin üretimden fazla olması nedeniyle pamuk fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir gözlendiğine işaret eden Kocasert, Türkiye'nin pamuk üretiminin 800 bin ton, tüketiminin ise 1,5 milyon ton civarında olduğunu bildirdi.

"Bu sene pamuk fiyatlarının yükseliş trendinde olmasıyla birlikte olumlu bir sezon geçirdiğimizi ifade edebiliriz." diyen Kocasert, stoklarda pamuk kalmamasının yeni sezonda üreticinin motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin ürettiğine yakın pamuğu ithal etmek zorunda kaldığına işaret eden Kocasert, "Bu son derece stratejik ürünün ekim alanlarının bir an önce iyileştirilerek en azından 1 milyon tonluk psikolojik eşiğin aşılması gerektiğine inanıyorum. Biz de ev tekstilinin merkezi ve Türk havlusunu dünya markası haline getirmek için yola çıkmış bir ekip olarak Türk pamuğunun ve Türk ipliğinin daha fazla kullanılmasını, daha fazla tüketilmesini istiyoruz. Bunun için de ekim alanlarının hızla artması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"Kaliteli havlu kaliteli pamukla olur"

Türkiye'nin yıllık havlu ihracatının geçen yıl 600 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizen Kocasert, bunu 2023'te 1 milyar dolara yükseltme hedeflerinin bulunduğunu anlattı.

Son dönemde markalaşma çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlatan Süleyman Kocaert, şunları kaydetti:

"Havlu denince akla Türkiye gelsin istiyoruz. Türk havlusunu da Türk pamuğundan ve Türk ipliğinden yapmamız gerekiyor. Yerli pamuk üretiminin artması, hedeflerimize daha kolay ulaşmamızı sağlayacak. Birkaç yıl önce 500 bin ton seviyelerine gerileyen, şu anda 800 bin ton olan pamuk üretimimizi yeniden 1 milyon ton sınırına çıkarmaya ihtiyacımız var. Çünkü dünyanın en kaliteli pamukları arasında yer alan Türk pamuğunun ekim alanlarının genişlemesinin ithalata bağımlılığımızı azaltacağını, pamuk ve iplik fiyatlarına yansıyacak iyileşmelerin rekabet edebilme gücümüzü artıracağını söyleyebiliriz. Avustralya, Mısır, Pakistan, Hindistan pamuğu ithal etmeden, sadece Türk pamuğu kullanılarak yapılacak nihai ürünün üreticilere ve ülkemize olumlu katkılar sunacağını düşünüyorum. Türk havlusunun hak ettiği yere sahip olabilmesi için de kaliteli Ege pamuğuyla ve Türk ipliğiyle üretilmesi gerekiyor. Bu anlamda da hem pamuk üreticilerimize hem de iplik üreticilerimize önemli bir görev düşüyor."

Kaynak: AA