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'Yerli silah üreticileri sadece ambargo günlerinde gündeme gelmemeli'

Savunma sanayiinde ama üreticiler sadece ABD ve Avrupa ülkeleri silah ambargosu uyguladığında değil her dönem üretime hazır olduklarını belirtiyorlar.

'Yerli silah üreticileri sadece ambargo günlerinde gündeme gelmemeli'
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