'Yerli silah üreticileri sadece ambargo günlerinde gündeme gelmemeli'
Savunma sanayiinde ama üreticiler sadece ABD ve Avrupa ülkeleri silah ambargosu uyguladığında değil her dönem üretime hazır olduklarını belirtiyorlar.
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