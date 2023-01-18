Yerli startuplara 1.8 milyar dolar yatırım

2021 yılında toplam 1,6 milyar dolar olan yatırım miktarı 2022 yılında 200 milyon dolar artarak 1,8 milyar dolara yükseldi. 2021 yılında aldığı yatırımlarla dikkat çeken oyun sektörü, 2022 yılında en çok yatırım alan sektör oldu. Oyun sektöründe 30 girişim 437 milyon dolar yatırım aldı. Oyun sektörüyle beraber en çok yatırım yapılan bir diğer sektör yapay zeka & makine öğrenimi oldu. 30 girişim toplam 140 milyon dolar yatırım aldı. Yapay zeka & makine öğrenimi sektöründe yer alan Insider, geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar yatırım alarak Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu.

Raporda yapılan sektör analizlerine göre 2022 yılında yatırım sayısı en çok artan sektör blokzincir sektörü oldu. 2021 yılında 7 blokzincir startup’ı yatırım alırken bu sayı 2022’de 18’e yükseldi. Bu startup’ların oyun, finans, web3, metaverse ve NFT dikeylerinde çalıştığı kaydedildi.