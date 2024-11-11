Yerli süper bilgisayar ARF özel sektörün kullanımına açılıyor

Nagihan KALSIN- ANTALYA

Gönüllü, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya'da düzenlenen "Kamu-BİB'27 (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) BİMY'31 (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri) Bütünleşik Etkinliği" için geldiği Antalya'da DÜNYA’ya özel açıklamalarda bundu.

35 bin dizüstü bilgisayar gücünde

Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarın, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip olduğunu belirten Gönüllü, ARF'nin dünyanın en donanımlı 313'üncü süper bilgisayarı olduğunu söyledi.

TÜBİTAK bünyesinde devreye alındı

Türkiye'nin küresel rekabet gücünü arttıracak ARF Süper Bilgisayarın, yapay zeka teknolojilerin en önemli parçası olduğunu ifade eden Gönüllü, şunları bildirdi:

"TÜBİTAK bünyesinde süper bilgisayar ARF'ı devreye aldık. Aynı zamanda AB Süper Bilgisayar ortak girişimi EURO HPC kapsamında kurulan 'MareNostrum'a ortak olduk. Bunu da bu sene devreye aldık. Özel sektörün ARF Süper Bilgisayarı kullanması için çağrı hazırlığımızı tamamladık. Yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları yakın zamanda kullanacak."

Gönüllü, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin ARF sayesinde mümkün olacağını da sözlerine ekledi.