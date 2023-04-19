Yerli turistin seyahat harcamaları 2022'de 114,3 milyar lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreği ve 2022 yılı "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 614 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,6 azalarak 8 milyon 719 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 561 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,8 oldu.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde toplam seyahat sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalışla 52 milyon 327 bin olarak kayıtlara geçti. Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7 düşerek 426 milyon 579 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8,2 olarak kayıtlara geçti.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 65,8 artışla 19 milyar 58 milyon 768 bin liraya yükseldi.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 93,1'ini 17 milyar 740 milyon 769 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 6,9'unu ise 1 milyar 317 milyon 999 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 186 lira oldu.

Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 96,7 artarak 114 milyar 317 milyon 183 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 90,6'sını 103 milyar 543 milyon 55 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 9,4'ünü ise 10 milyar 774 milyon 129 bin lirayla paket tur harcamaları kapsadı. Seyahat başına ortalama harcama ise 2 bin 185 lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2021'in aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 31,8 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 30,7 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde10,5 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 67,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 55,9 ve giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ise yüzde 75,7'lik artış görüldü.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla payı yüzde 30,7 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 30,5 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 13 ile konaklama harcamaları aldı. Bu harcama türlerine yıllık bazda bakıldığında ulaştırmada yüzde 129,4, yeme ve içmede yüzde 91,3 ve konaklamada ise yüzde 82,3'lük artış görüldü.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Geçen yıl son çeyrekte, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22,1 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 5,3 ile sağlık izledi.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, yüzde 59,4 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 231,1 ile gezi, eğlence, tatilin, üçüncü sırada ise yüzde 3,8 ile sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 43 milyon 787 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 151 bin gecelemeyle "kendi evi" gelirken, "otel" 4 milyon 465 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 288 milyon 905 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" konakladı. Bunu 73 milyon 478 bin gecelemeyle "kendi evi", 34 milyon 588 bin geceleme sayısıyla "otel" takip etti.