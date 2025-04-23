Yerli turistler seyahat için 419,3 milyar lira harcadı
Yerli turistin seyahat harcamaları geçen yıl hızlı arttı. Buna göre, yerli turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 274 lira olarak gerçekleşti.
Yerli turistin 2024 yılı seyahat harcaması belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2024'te toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bine ulaştı. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 484 milyon 141 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece olarak kayıtlara geçti.
Seyahate çıkanlar, 66 milyar lira harcadı
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 4 milyar 594 milyon 81 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 lira oldu. Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları, 2024'te yıllık bazda yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu harcamaların yüzde 88,1'ini 369 milyar 276 milyon 184 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,9'unu ise 50 milyar 24 milyon 775 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 274 lira oldu.
Yakınları ziyaret ilk sırada
Söz konusu çeyrekte, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 63,1 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 25,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,5 ile "sağlık" yer aldı. Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 328 milyon 972 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü oldu.
Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya’dan
Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerine göre, bu yılın ocak-şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artarak 4 milyon 343 bin 60 oldu. Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 463 bin 865 kişi ile İran oldu. İran'ı 371 bin 344 kişi ile Rusya, 330 bin 70 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere izledi. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari takip etti.