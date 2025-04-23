Yerli turistler seyahat için 419,3 milyar lira harcadı

Yerli turistin 2024 yılı se­yahat harcaması belli ol­du. Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), 2024'ün dördün­cü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkla­dı. Buna göre, geçen yılın son çey­reğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çık­tı. Seyahate çıkanların bir ve da­ha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çey­reğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin olarak gerçekleş­ti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 ge­ce oldu. Yıllık olarak değerlendi­rildiğinde, 2024'te toplam seya­hat sayısı bir önceki yıla göre yüz­de 8,7 artarak 66 milyon 836 bine ulaştı. Bu yılda seyahate çıkanla­rın yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 484 milyon 141 bin ol­du. Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece olarak kayıtlara geçti.

Seyahate çıkanlar, 66 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024'ün 4. çeyreğinde bir önce­ki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin liraya yükseldi. Bu harca­maların yüzde 93'ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 4 mil­yar 594 milyon 81 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seya­hat başına yapılan ortalama har­cama ise 5 bin 759 lira oldu. Yurt içindeki seyahatlerde yapılan top­lam seyahat harcamaları, 2024'te yıllık bazda yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin li­ra olarak kayıtlara geçti. Bu harca­maların yüzde 88,1'ini 369 milyar 276 milyon 184 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,9'unu ise 50 milyar 24 milyon 775 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 274 lira oldu.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Söz konusu çeyrekte, yakınla­rı ziyaret amacıyla yapılan seya­hatler yüzde 63,1 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 25,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sı­rada ise yüzde 6,5 ile "sağlık" yer aldı. Bu çeyrekte, seyahate çıkan­lar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya ak­raba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısın­da ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alır­ken, "otel" 5 milyon 218 bin gece­leme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Konaklama türleri yıllık ola­rak değerlendirildiğinde, seyaha­te çıkanlar 328 milyon 972 bin ge­celeme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkin­ci sırada 77 milyon 911 bin gece­leme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü oldu.

Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya’dan

Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerine göre, bu yılın ocak-şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artarak 4 milyon 343 bin 60 oldu. Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 463 bin 865 kişi ile İran oldu. İran'ı 371 bin 344 kişi ile Rusya, 330 bin 70 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere izledi. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari takip etti.