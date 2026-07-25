Yerli turistlerin sağlık seyahati harcaması 10 milyar lirayı aştı

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Yerli turistlerin yurt içinde sağlık amacıyla gerçekleştirdiği seyahatlere yönelik harcamalar, yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin liraya ulaştı.

Böylece sağlık seyahatleri için yapılan harcamalar ilk kez 10 milyar lira sınırını geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerinden derlenen bilgilere göre, yerli turistlerin ocak-mart dönemindeki toplam seyahat harcaması 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.

Sağlık seyahatlerinde 10,6 gece konaklandı

Yakınları ziyaret ile gezi ve tatil, seyahat harcamalarının yoğunlaştığı başlıca alanları oluştururken sağlık da vatandaşların önemli yolculuk nedenleri arasında yer aldı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde sağlık amacıyla yurt içinde 576 bin seyahat gerçekleştirildi. Bu yolculuklarda toplam 6 milyon 135 bin geceleme yapılırken seyahat başına ortalama konaklama süresi 10,6 gece olarak hesaplandı.

Sağlık seyahatleri için geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 876 milyon 993 bin lira harcanmıştı. Bu yılın ocak-mart döneminde ise tutar 10 milyar 626 milyon 291 bin liraya yükseldi.

Toplantı seyahatlerinde harcama 2,4 milyar liraya çıktı

"Toplantı, konferans, kurs, seminer" amacıyla yılın ilk çeyreğinde 206 bin seyahat yapıldı. Bu seyahatlerde toplam 494 bin geceleme gerçekleştirilirken ortalama konaklama süresi 2,4 gece oldu.

Toplantı ve diğer gerekçelerle yapılan seyahatlerin toplam harcaması 2 milyar 406 milyon 257 bin lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu amaçlarla 902 milyon 244 bin lira harcanmıştı.

Fuar ve ticari seyahatlere 2,2 milyar lira harcandı

"Ticari ilişkiler, fuar" kategorisinde ise ilk çeyrekte 164 bin seyahat gerçekleştirildi. Bu yolculuklar için yapılan toplam harcama 2 milyar 220 milyon 221 bin lira olarak hesaplandı. Ocak-mart 2025 döneminde aynı kategorideki harcamalar 808 milyon 176 bin lira seviyesindeydi.

Böylece sağlık, toplantı ve fuar kategorilerinde yılın ilk çeyreğinde yapılan toplam harcama 15 milyar 252 milyon 760 lira oldu.