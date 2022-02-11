Yerli üreticiler dikkat, 34 sanayi ürününe yönelik koruma önlemi bitiyor

Hüseyin GÖKÇE

Ticaret Bakanlığı, ithalatta korunma önlemi kapsamında, dampinge karşı uygulanan önlemleri biten, aralarında yassı çelik, beton pompası ve bakır borunun de yer aldığı 34 sanayi ürününün listesini yayınlayarak, bunların yerli üreticilerini uyardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde, ithalatta korunma önlemi biten ve 2022 yılı içinde bitecek olan 34 sanayi ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu(GTİP) ve dampinge karşı önlem uygulanan ülkelerin listesi yayınlandı.

Tebliğde, önlemin kalkması halinde zarara uğrayacağını düşünen yerli üreticilerin, nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabileceği kaydedildi.



Tebliğe göre, 8207.50.60.00.00 ve 8207.70.31.00.19 GTİP’li matkap gibi delmeye ve frezelemeye mahsus aletlerin uçlarına yönelik uygulanan dampinge karşı önlem 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla sonlandı.

Uygulanan dampinge karşı önlemin 2022 yılı içinde tamamlanacağı diğer sanayi ürünlerinden bazıları ise şunlar:Beton pompaları, rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular, kapitoneli mensucat, diokotil tereftalat, sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik, iş makineleri/otobüsve kamyonlarda kullanılan dış lastikler, 7005.29 GTP’li cam.