Yerli ve yabancı tekstil profesyonelleri Texhibition İstanbul’da buluşuyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde, tekstilde uluslararası alıcılarla yerli üreticileri bir araya getirecek ve sektörün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlayacak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nın ikincisi 21-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları ile tedarikçileri bir araya getirmek ve ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmek amacı ile yola çıkan Texhibition İstanbul’un ilki 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Texhibition İstanbul, Türk Tekstil sektörünün önde gelen 166 firmasını 60'ın üstünde ülkeden 11 binden fazla yerli ve yabancı profesyonelle buluşturdu.

Kumaş, iplik ve konfeksiyon yan sanayii firmalarının katılımıyla, 10 bin metrekarenin üzerinde düzenlenecek olan fuar 300'ü aşkın yerli üretici, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya gelecek.

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel trendlerin profesyonel ziyaretçiye sunulacağı Texhibition İstanbul’da, tasarımcılar katılımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

"İlk yerli ve milli kumaş ve tekstil aksesuarları fuarı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Texhibition İstanbul gibi güçlü fuarlarla biz sektörlere yeni hedefler de koyuyoruz. Kumaş ve tekstil sektörümüz de, kapsayıcı fuarcılık anlayışımızın da katkısıyla ülkemizi dünyanın ilk 3 tekstil ihracatçısından biri yapacaktır." dedi.

Avdagiç, Texhibition İstanbul'un, İstanbul Fuar Merkezi'nin (İFM) duyurduğu “kapsayıcı fuarcılık” mottosunun somutlaştığı bir faaliyet vurguladı. Avdagiç, "İFM olarak kapsayıcı fuarcılık politikamızın temelini, her sektörde, sadece Türkiye’de değil Avrupa ve bölgemizde de söz sahibi olan, sektörün tamamını kapsayan büyük fuarların düzenlenmesi oluşturuyor. Bu politikamız, İTO’nun bizzat taşın altına elini koymasıyla, verimli bir şekilde işlemeye başladı. Texhibition İstanbul'da bunu görüyoruz." diye konuştu.

Son dönemde çok büyük ve sektörleri iç rekabete değil, dış rekabete hazırlayan ve yönelten fuarların hayata geçirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Şimdi bu kapsamda İTHİB ile birlikte Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın ikincisine hazırlanıyoruz. Fuarımız, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kumaş ve tekstil aksesuarları fuarı olma özelliği taşıyor. İnanıyorum ki Texhibition İstanbul, sektörün katma değerli üretimle, markalaşmayla, nitelikli üretimle, daha çok üretimle, daha çok yatırımla, daha çok istihdamla ve daha çok ihracatla ortaya koyduğu başarıyı taçlandıracaktır. Başta İTHİB olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Fuarcılığın önemine de dikkat çeken Avdagiç, “Bütün sanayileşmiş ülkeler, Fransa’dan İngiltere’ye, Amerika’dan Almanya’ya, şimdi de bildiğiniz gibi Çin, hep başarılı fuarlarıyla sektörlerini geliştirdiler. Biz de İstanbul iş dünyası adına sahibi olduğumuz İstanbul Fuar Merkezi'ni iş dünyamızın ve sektörlerimizin gelişimi için bir kalkış noktası olarak kullanacağız.” dedi.

“Texhibition Fuarı’nı marka haline getireceğiz”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektörü olarak katma değerleri ihracata odaklandıklarını ve bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri fuar ile de sektör hedeflerine katkı sağlayacaklarını belirtti. Öksüz, devamında şunları söyledi: “Texhibition İstanbul Fuarı hem sektörümüzü hem de ülkemizi dünyaya daha iyi tanıtmak için en önemli projelerimizden bir tanesi. Fuarımızda, firmalarımızı küresel markalarla buluşturacağız. Hem tasarım algımızın yurt dışında yükselmesi hem de sektör ihracatımız açısından bizlere katkı sunacağına inanıyoruz. Tekstil sektörü olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Fuarın da sektörümüzün ihracatını büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Aynı zamanda katma değerli ihracatımızı daha da artırmak için İstanbul’da böyle bir fuara ev sahipliği yapmak sektörümüz ve Türkiye ekonomisi adına büyük önem taşıyor. Texhibition İstanbul’u her yıl daha da büyüterek marka bir fuar haline getirmeyi planlıyoruz. Mart ayında 166 firma ile gerçekleştirdiğimiz fuarımızı 6 ay geçemeden 2 kat büyüttük. Fuarımızın kalite standartlarını bozmadan Eylül ayındaki fuarımızın da büyük ses getireceğine inanıyoruz.”

Fuarın tekstil sektörünün yıl sonu hedefi olan 15 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlamasını hedeflediklerini aktaran Öksüz, “Sektör olarak geçtiğimiz yıl 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik ve bu dönemde 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında ise hedefimiz 15 milyar dolar ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak. Bu anlamda sektör olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz fuarın, sektör hedeflerimize ulaşmada büyük katkı sunacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.