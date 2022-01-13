Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, İstanbul'da bir araya geliyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu (TIF 2022), yerli ve yabancı turizm yatırımcılarını 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getirecek.

Konuya ilişkin bilgi veren TTYD Başkanı Oya Narin, TTYD'ye ait bir marka ve organizasyon olarak geçmişte başarılı şekilde icra ettikleri forumu, 2020'de Türkiye ve yakın bölgesindeki turizm yatırım ağlarının temel buluşma, öğrenme ve ticaret platformu olması hedefi ile yeniden hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin küresel ölçekte turizm yatırımlarının önemli bir referans noktası olan networking, iş ve finansman imkanları sağlayan B2B platformu TIF 2022 ile uluslararası yatırımcıların finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir önderleri, teknolojik oyun kurucuları ve gayrimenkul geliştirme şirketleriyle bir araya geleceğini aktaran Narin, forumda Türkiye'deki yatırım piyasasının değerlendirileceğini kaydetti.