Yerli ve yabancı yatırımcılar İstanbul’da buluşacak

22 Kasım 2018

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile 5-6 Aralık 2018’de İstanbul'da Hilton Bomonti Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan “BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi” toplam 49 ülkeden 150 doğrudan yabancı yatırımcı ve iş insanı ağırlamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, önümüzdeki süreçte kendi projeksiyonlarına aldıkları ve Türkiye’de yatırım yapmaya karar verdikleri alanlarda projeleri hayata geçirmek amacıyla, profesyonel değerlendirmelerden geçerek uygun bulunmuş 150 proje ve kendi sektörlerinde rüştünü ispatlamış firma ile bir araya geliyorlar.

BADEER Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Bader Al-Saaed, düzenledikleri bu zirvenin amacını Türkiye ekonomisine, istikrarına ve Türkiye'nin büyüyen marka değerine inanarak, yatırımcı olmak isteyen yabancı iş insanlarını, Türkiye ve Türk iş dünyası ile doğru bir platformda buluşturmak olarak özetledi.

Zirve süresince, yabancı yatırımcıya yönelik bilgilendirme panelleri çerçevesinde; yabancı yatırımcıya yönelik teşvikler, Türkiye’deki oturum ve vatandaşlık süreçleri, hukuki ve mevzuatsal süreçler hakkında çeşitli oturumlar düzenlenerek, yabancı yatırımcıların doğru ve güvenilir bilgilere birinci ağızdan ulaşmaları sağlanacak.

Yabancı yatırımcılara toplam değeri 3 milyar doları bulacak projelerin sunulması planlanıyor.

Zirve kapsamında “sanayi, ileri teknoloji, turizm, enerji, tarım-gıda, hayvancılık, sağlık, inşaat” ana başlıklarında yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin mihenk taşı haline gelen sektörlerde yatırımcıların ağırlanacağı zirvede hem yeni pazarların Türkiye ekonomisine katkı sağlaması hem de yabancı yatırımcı ile daha da güçlenmesi hedefleniyor.