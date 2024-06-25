Yerli yatırımcı TL’deki getiriye kayıtsız kalmadı

Birol BOZKURT

Ekonomi programının uygulanmasındaki ka­rarlılık ve Merkez Ban­kası’nın enflasyonla müca­delede attığı adımlar ve TL’yi özendirecek hamleleri, hem yerli hem de yabancı yatırım­cıların Türk varlıklarına ilgisi­ni zirveye taşıdı. Yabancı yatı­rımcının kaçırmadığı TL’deki getiri fırsatı, yerli yatırımcıyı da harekete geçirdi.

Kredi derecelendirme ku­ruluşlarından beklenen not artırımları, Türkiye’nin gri listeden çıkışı için başlayan geri sayım, risk primindeki düşüş ve ekonomideki denge­lenme süreci, büyüme perfor­mansının korunması gibi fak­törler, Türkiye’yi yerel seçim­lerin ardından yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Türk Lirası mevduatlarında yaşa­nan rekor artış ve net rezerv­lerin yeniden pozitife dönme­si de bu ilgiyi destekliyor.

TL mevduatlar 1,1 trilyon TL arttı

Rezervlerdeki hızlı to­parlanmayla birlikte döviz­den çıkış devam ederken, TL mevduat ile Türk tahvillerine geçiş ise sürüyor. Nisan ayın­dan bu yana 70 milyar dola­rı aşan yabancı yatırım girişi ile birlikte, swap hariç net re­zervler 50 aylık bir aranın ar­dından yeniden pozitife geç­mişti. Merkez Bankası’nın 14 Haziran haftasında swap ha­riç net rezervleri 11,6 milyar dolara kadar yükseldi.

Ban­kacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 29 Mart itiba­rıyla 6,8 trilyon lira civarın­da olan döviz hesapları geçen 2 aylık sürede yaklaşık 700 milyar TL döviz bazında ise 20,9 milyar dolar azalış gös­tererek 7 Haziran haftasın­da 6,1 trilyon TL’ye düştü. Bu sürede TL mevduat hesapla­rı da 1,1 trilyon TL artarak 9,8 trilyon TL’ye yükseldi. Yerel seçimler öncesindeki 2 aylık dönemde ise TL mevduat 200 milyar lira azalmıştı.

TL faizler yüzde 50’nin altına sarktı

Bankacılık kaynaklarından aldığımız bilgilere göre ban­kalarda TL’ye en iyi faiz veren bankaların verdiği faiz oranı yüzde 50 ile yüzde 52 arasın­da değişiyor. Ancak bazı ban­kalar yüzde 50’nin de altında faiz vermeye başladı. 1 aylık TL mevduat faizleri yüzde 56 ci­varındaki zirvesinden uzak­laşmış olsa da kurda yaşanan yavaşlama mevduat getirisi­nin kur farkından yüksek ola­cağı beklentisiyle TL mevdua­tı tercih edenlerin sayısını ar­tırıyor. Bankacılık kaynakları vatandaşın döviz hesapların­da bozdurduğu 20,9 milyar do­ların önemli bir kısmının TL mevduata geçtiğini söylüyor.

Şirketler TL kredi kullanmak istemiyor

Mevduat tarafında bunlar olurken TL kredi faizlerinde de yüksek seyir devam edi­yor. Bu durum şirketleri yüz­de 8-11 arasında değişen fa­iz oranı ile yabancı para kre­dilere yöneltiyor. Şirketlerin mecbur kalmadıkça TL kre­di kullanmadığını söyleyen bankacılık kaynakları, kulla­nılan kredilerin vade oranı­nın da 1 hafta ile 1 ay arasında değiştiğini söylüyor.

KKM’de düşüş sürüyor

Ekonomi yönetiminin kademeli olarak sona erdirmeyi planladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında da düşüş serisi devam ediyor. 18 Ağustos 2023’te 3.4 trilyon lira olan KKM’nin büyüklüğü 7 Haziran haftasında 2,1 trilyon TL’ye geriledi. Son 9 ayda Türk lirası mevduat payının yaklaşık yüzde 32’den yüzde 48’e yükselirken, KKM’nin payı da yüzde 26’dan yüzde 13’e geriledi.

Swap hariç net rezerv pozitif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde toparlanma ivmesi hız kesmiyor. Swap hariç net rezervler 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti. Böylelikle TCMB’nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. TCMB, yerel seçimlerin ardından rezervlerin kalitesini artırma konusunda hızlı adımlar atmıştı. Bu kapsamda TCMB piyasadan Döviz alımları gerçekleştirmişti. Seçimlerden bu yana ilgili döviz pozisyonundaki toparlama 76,9 milyar doları buldu.