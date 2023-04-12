Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 15.7 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2023 yılı Mart ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ni açıkladı. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 9 artışla1 trilyon 297 milyar lira yükseldi. 2022 yılı sonunda 14 trilyon 428 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 2023 yılı Mart sonu itibarıyla 15 trilyon 725 milyar liraya çıktı.

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları Mart 2022 – Mart 2023 döneminde yüzde 71 oranında büyüme kaydetti. TSPB verileri, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarının ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,9’luk düşüşle 39 milyar liralık bir azalış kaydetti. Böylece yabancı yatırımcıların varlıkları 2023 yılı Mart sonu itibarıyla 1 trilyon 289 milyar liraya geriledi. TSPB verilerine göre, yerli ve yabancı yatırımcılara ait toplam finansal varlıklar, üç ayda yüzde 8 büyüyerek 2023 Mart sonu itibarıyla 17 trilyon lirayı aştı.

Yerli yatırımcıların TL mevduatı arttı, DTH'lar çözüldü

TSPB verilerine göre, 2023 yılı ilk üç ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış Kur Korumalı Mevduat ve Merkez Bankası’nın liralaşma stratejisinin etkisiyle TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yıl sonu itibarıyla 4 trilyon 631 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,2 artarak 5 trilyon 704 milyar liraya çıktı. 2022 yılı sonunda 3 trilyon 589 milyar lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise yüzde 2 düşüşle 3 trilyon 517 milyar liraya geriledi.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları azaldı

Rapora göre yılın ilk üç ayında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yatırımcı sayısındaki rekor artışa rağmen 11 ilde yaşanan deprem felaketi, küresel ekonomideki resesyon ve bankacılık krizi endişeleri ile Borsa İstanbul’daki düşüşün etkisiyle geriledi. Verilere göre, 2022 yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 836 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,4 düşüşle 2023 yılı Mart ayı sonunda 1 trilyon 645 milyar liraya geriledi. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 858 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 787 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yıllık bazda ise bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüşe rağmen yüzde 153,2 arttı.

8 şirket halka arzı oldu

Yerli yatırımcıların pay senedi piyasası başta olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilgisindeki artışa paralel olarak şirketlerin halka arzlara ilgisi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. TSPB verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında 8 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzlar dolayısıyla şirketlere 9.4 milyar lira kaynak sağlandı.