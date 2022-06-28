Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 760 milyar lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Merkez Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı mayıs ayı ‘Finansal Piyasa Özet’ verilerini açıkladı. Buna göre, yerli yatırımcıların pay senedine ilgisi devam ediyor.

Geçen yılın mayıs sonunda 405,3 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bir yılda yaklaşık yüzde 90 artarak bu yılın mayıs sonu itibarıyla 760,7 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 368,1 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 392,6 milyar lirası da bireysel yatırımcılara ait oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında bu yılın ilk beş ayındaki artış ise yüzde 45 (236 milyar lira) olarak kayıtlara geçti.

2021'in nisan ayından itibaren düşüşe geçen ve 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bine kadar gerileyen Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, 2022 yılında yeniden artışa geçti ve beş ayda yaklaşık 98 bin artarak mayıs ayında 2 milyon 453 bine çıktı. Geçen yıl nisan sonu itibarıyla 1 milyon 959 bine çıkarak tarihi rekor kıran pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise bu yılın ocak ayında 1 milyon seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. TSPB verilerine göre, pay senedindeki aktif yatırımcı sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 1 milyon 468 bine çıktı.

TL mevduatlar beş ayda yüzde 47 arttı

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl mayıs sonu itibarıyla 5 trilyon 716 milyar lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, bir yılda yüzde 80 büyüyerek bu yılın mayıs ayı sonu itibarıyla 10 trilyon 241 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk beş ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 32 arttı. Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 139,5 ile kamu eurobondlarında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 287,8 milyar lira olan yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, bu yıl mayıs sonu itibarıyla 689,3 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları ise yüzde 100 artarak 207,8 milyar liraya ulaştı.

TSPB verilerine göre, ilk beş ayda yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış, pay senedi varlıklarının yanı sıra devlet iç borçlanma senedi ve TL mevduat varlıklarında yaşandı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının etkisiyle bu yılın başından itibaren artışa geçen yerli yatırımcıların TL mevduatları mayıs ayında da büyümesini sürdürdü. 2021 yılı sonunda 1,8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlardaki varlıkları yüzde 47 artışla bu yılın mayıs ayı sonunda 2,7 trilyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde döviz mevduatlarındaki artış ise yüzde 14,2 ile sınırlı kaldı. Geçen yılsonunda 1,5 trilyon lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise beş ayda yüzde 49,4 artarak 2,2 trilyon liraya yükseldi.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 16,6 arttı

Yerli yatırımcılar ile kıyaslandığında yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki büyüme daha düşük kaldı.

Geçen yıl mayıs ayı sonunda 549,6 milyar lira olan yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yüzde 45 artarak bu yıl mayıs ayı sonu itibarıyla 796,3 milyar liraya çıktı.

Yılın ilk beş ayında yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 16,6 arttı. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları son bir yılda yüzde 41 artarak mayıs sonunda 401,7 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarında yılın ilk beş ayındaki artışı ise yüzde 15,5 oldu.