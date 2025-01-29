Yerli yatırımcıların varlıkları 30 trilyon liraya yaklaştı
TSPB’nin açıkladığı 2024 yılı “Finansal piyasa özet verileri”ne göre, 2024'te yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları %39 büyümeyle 3,6 trilyon TL'yi aşarken, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla, %32 oranında artarak 29 trilyon 831 milyar TL'ye çıktı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2024 yılı ‘Finansal Piyasa Özet Verileri’ni açıkladı. Verilere göre, yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2024'te bir önceki yıla kıyasla, %34 oranında artarak 33 trilyon 723 milyar liraya ulaştı.
Verilere göre, 2023 yılı sonunda 2 trilyon 600 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, %39 büyüyerek 2024 yılı sonunda 3 trilyon 606 milyar liraya çıktı. Veriler, yıllık enflasyonunun %44,38 olduğu 2024'te yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki büyümenin enflasyonun altında kaldığını ortaya koydu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 1 trilyon 820 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 20 milyon lirası tüzel kişilere, 766 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılara ait.
En hızlı büyüme özel eurobond varlıklarında
Yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2024'te bir önceki yıla kıyasla, %32 oranında artarak 29 trilyon 831 milyar liraya çıktı. Veriler, geçen yıl yerli yatırımcıların varlıklarında en hızlı büyümenin bir önceki yılda olduğu gibi özel eurobond varlıklarında yaşandığını ortaya koydu. Verilere göre, yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları, bir yılda %120 oranında artarak yaklaşık 958 milyar lirayı aşarken, kamu eurobond varlıklarındaki artış %24 artarak 1 trilyon 819 milyar liranın üzerine çıktı. Yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları, %37 artışla 2024'ün sonunda 11 trilyon 651 milyar TL'ye çıktı. Toplam pay senedi portföy değerinin %37’si yabancılara, %63’ü yerli yatırımcılara ait TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları ise % 35,3 oranında arttı, 2 trilyon 106 milyar liraya ulaştı.
Fon yatırımcısı 5,5 milyona yaklaştı
Halka arzlar ve getiri arayışıyla 2023 yılında rekor düzeylere ulaşan pay senedi yatırımcı sayısı faizlerdeki artışın etkisiyle risk iştahının düştüğü 2024 yılında önemli oranda geriledi. TSPB verilerine göre, 2023 yılı sonunda 7 milyon 644 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki toplam bakiyeli yatırımcı sayısı, yerli bireysel yatırımcı sayısındaki düşüşle 2024 yılı sonu itibariyle 6 milyon 840 bine geriledi. Diğer yandan yatırım fonu yatıcımsı sayısı 1 milyonun üzerinde artışla 2024 sonunda 5 milyon 413 bine çıktı.