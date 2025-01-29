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Yerli yatırımcıların varlıkları 30 trilyon liraya yaklaştı

TSPB’nin açıkladığı 2024 yılı “Finansal piyasa özet verileri”ne göre, 2024'te yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları %39 büyümeyle 3,6 trilyon TL'yi aşarken, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla, %32 oranında artarak 29 trilyon 831 milyar TL'ye çıktı.

Dünya Gazetesi
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Türkiye Sermaye Piyasa­ları Birliği (TSPB), Tür­kiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB) ve Mer­kezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek ha­zırladığı 2024 yılı ‘Finansal Pi­yasa Özet Verileri’ni açıkladı. Verilere göre, yerli ve yaban­cı yatırımcıların toplam finan­sal varlıkları 2024'te bir önce­ki yıla kıyasla, %34 oranında artarak 33 trilyon 723 milyar li­raya ulaştı.

Verilere göre, 2023 yılı sonunda 2 trilyon 600 mil­yar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, %39 büyü­yerek 2024 yılı sonunda 3 tril­yon 606 milyar liraya çıktı. Veri­ler, yıllık enflasyonunun %44,38 olduğu 2024'te yerli yatırımcı­ların pay senedi varlıklarındaki büyümenin enflasyonun altın­da kaldığını ortaya koydu. Yer­li yatırımcıların pay senedi var­lıklarının 1 trilyon 820 mil­yar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 20 milyon lirası tüzel kişilere, 766 milyar lirası ise ku­rumsal yatırımcılara ait.

En hızlı büyüme özel eurobond varlıklarında

Yerli yatırımcıların toplam fi­nansal varlıkları 2024'te bir ön­ceki yıla kıyasla, %32 oranında artarak 29 trilyon 831 milyar li­raya çıktı. Veriler, geçen yıl yer­li yatırımcıların varlıklarında en hızlı büyümenin bir önceki yılda olduğu gibi özel eurobond varlıklarında yaşandığını orta­ya koydu. Verilere göre, yerli ya­tırımcıların özel eurobond var­lıkları, bir yılda %120 oranında artarak yaklaşık 958 milyar li­rayı aşarken, kamu eurobond varlıklarındaki artış %24 arta­rak 1 trilyon 819 milyar liranın üzerine çıktı. Yerli yatırımcıla­rın TL mevduat varlıkları, %37 artışla 2024'ün sonunda 11 tril­yon 651 milyar TL'ye çıktı. Top­lam pay senedi portföy değerinin %37’si yabancılara, %63’ü yer­li yatırımcılara ait TSPB veri­lerine göre, yabancı yatırım­cıların pay senedi varlıkları ise % 35,3 oranında arttı, 2 tril­yon 106 milyar liraya ulaştı.

Fon yatırımcısı 5,5 milyona yaklaştı

Halka arzlar ve getiri arayışıy­la 2023 yılında rekor düzey­lere ulaşan pay senedi yatı­rımcı sayısı faizlerdeki artışın etkisiyle risk iştahının düştü­ğü 2024 yılında önemli oranda geriledi. TSPB verilerine göre, 2023 yılı sonunda 7 milyon 644 bin olan Borsa İstanbul pay se­nedi piyasasındaki toplam ba­kiyeli yatırımcı sayısı, yerli bi­reysel yatırımcı sayısındaki düşüşle 2024 yılı sonu itibariy­le 6 milyon 840 bine geriledi. Diğer yandan yatırım fonu ya­tıcımsı sayısı 1 milyonun üze­rinde artışla 2024 sonunda 5 milyon 413 bine çıktı.