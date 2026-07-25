Yerlinin pay senedi varlığı 6,3 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasa­ları Birliği (TSPB) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Piyasa Özet Verileri’ni açıkladı. TSPB’nin Türkiye Cum­huriyet Merkez Bankası (TC­MB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleye­rek hazırladığı verilere göre, yurt içi yerleşik (yerli yatırımcı) yatı­rımcıların toplam finansal var­lıkları, 2026 yılının ilk altı ayın­da yüzde 12,4 artarak yaklaşık 49 trilyon 684 milyar liraya ulaştı.

Veriler, 2025 yılı sonunda 4 tril­yon 762 milyar lira olan yerli ya­tırımcıların pay senedi varlıkla­rının altı ayda yüzde 32,2 büyü­yerek 2026 Haziran ayı sonunda 6 trilyon 295 milyar liraya çıktığı­nı ortaya koydu. ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşa rağ­men bu yılın ilk yarısında yüz­de 17,76 olarak gerçekleşen 6 ay­lık enflasyon dikkate alındığın­da yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları enflasyonun oldukça üzerinde reel bir büyüme kay­detti.

Veriler, yerli yatırımcıla­rın pay senedi varlıklarının 2025 Haziran-2026 Haziran dönemini kapsayan bir yılda yüzde 61,9 ar­tarak, yüzde 32,11 olarak gerçek­leşen yıllık enflasyonun üzerinde reel bir büyüme sağladığını ortaya koydu. 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 6 trilyon 295 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay sene­di varlıklarının 1 trilyon 792 mil­yar lirası kurumsal yatırımcılara, 1 trilyon 664 milyar lirası tüzel ki­şilere, 2 trilyon 839 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait.

Kurumsal tarafta yükseliş görüldü

MKK verileri, bu yılın ilk 6 ayın­da kurumsal yatırımcıların pay se­nedi varlıklarının yüzde 60,4 gibi yüksek bir oranda arttığını ortaya koydu. Aynı dönemde bireysel yer­li yatırımcıların pay senedi varlık­ları yüzde 25,6, yerli tüzel kişile­rin pay senedi varlıkları ise yüzde 20,2 arttı.

TSPB tarafından açıkla­nan verilere göre, 2025 yılı sonun­da 44,2 trilyon lira olan yerli yatı­rımcıların finansal varlıkları, altı ayda yüzde 12,4 büyüyerek, 2026 yılı Haziran ayı sonunda yaklaşık 49,7 trilyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2025 Haziran - 2026 Haziran dö­nemini kapsayan bir yılda ise yüz­de 36,3 arttı.

2026 yılının ilk yarı­sında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 38,1 oranıyla kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymet (VD­MK) ve varlığa teminatlı menkul kıymet (VTMK) varlıklarında ya­şandı. Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların özel eurobond var­lıkları yüzde 6,2 artarak 1 trilyon 959 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 1 artarak 2 tril­yon 378 milyar liraya çıktı.

Türki­ye Sermaye Piyasaları Birliği tara­fından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı Finansal Piyasa Özet Verileri, yerli yatırımcıların finansal var­lıklarında olduğu gibi yabancı ya­tırımcıların finansal varlıkları­nın düşük oranda arttığını ortaya koydu. Verilere göre, 2025 yılı so­nunda 5 trilyon 53 milyar lira olan yurt dışı yerleşiklerin (yabancı ya­tırımcı) finansal varlıkları, bu yılın ilk yarısında yüzde 9,3 artarak ha­ziran sonunda 5 trilyon 523 milyar liraya yükseldi.

Yabancı yatırımcı varlıkları % 36 arttı

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 2025 Haziran-2026 Haziran dönemini kapsayan bir yılda yüzde 36,3 arttı. Yabancı yatırımcıların toplam varlıkları içerisinde yılın ilk yarısında en hızlı büyüme yüzde 264,4 oranıyla özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıklarda yaşandı.

Veriler, yabancı yatırımcıların özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıklarının 2026 Haziran sonunda 96,6 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. Yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları altı ayda yüzde 8,3 artarak 1 trilyon 43 milyar liraya, TL mevduatındaki varlıkları ise aynı dönemde yüzde 11,1 artarak 520,8 milyar liraya ulaştı.

TSPB Özet verilerine göre, 2025 yılı sonunda yaklaşık 2 trilyon 710 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 10,7 artarak bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3 trilyon liraya yükseldi.