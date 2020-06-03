YES, 500 bin üyesinin network'ünü Türk iş yaşamına açıyor

03 Haziran 2020

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu’nun ilk Türk başkanı olarak göreve başlayan Gürkan Yıldırım, “Konfederasyon, toplam 200 milyar Euro işlem hacmine sahip 500 bin üyeli dev bir oluşum. 21 ülkede 23 sivil toplum kuruluşu ile çalışmalarını sürdüren kurumumuza ilişkin veri tabanı Türk şirketleri için büyük bir network imkanı yaratacak” dedi.

Bilgi akışı sağlayacak

Pandemi döneminde başlatılan web sitesi ve sosyal medya hesaplarına ilişkin sürecin bu ay içinde tamamlanacağını belirten Yıldırım, “Türkiye ile Avrupa arasındaki iş hacmini nasıl arttırabiliriz, Türkiye’deki pazarları Avrupa’daki üyelerle, Avrupa’daki pazarları Türkiye’deki üyelerle en kolay nasıl ilişkilendiririz kaygısıyla hazırlanan veri tabanı çalışması; ithalat ve ihracat yapacak olan kişilere sağlıklı bilgi akışını sağlayacak” dedi. Özel veri tabanlı hazırlanan dijital platform, tüm üyelere amaca yönelik bilgi akışı sağlayacak. Siteye girildiğinde üye ülkelerdeki STK’ların kim olduğuna, kaç üyesi olduğuna, üyelerin hangi sektörlerde varlık gösterdiğine, ithalat ve ihracat paylarına, şirketlerin vizyon ve misyonlarına, cirolarına, şirket bünyesinde kiminle iletişime geçileceğine dair detaylı bilgiye ulaşılabilecek.

Ülkelerin lider STK’lar ile temsil edildiğini sözlerine ekleyen YES For Europe (Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu) Başkanı ve TÜGİAD Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, başlattığı bu çalışma sayesinde Avrupa’nın mikro ve makro ekonomisinin de daha net görülebileceğini ifade etti.