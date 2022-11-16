Yeşil dönüşüm İsveç’le iş birliği fırsatları yaratacak

BESTENİGAR KARA / İSTANBUL

‘Pioneering Green Transition in Türkiye/Türkiye’nin Yeşil Dönüşümünde Öncü Bir Partner’ raporunun tanıtım toplantısında DÜNYA’ya konuşan Erkocevic, yeşil dönüşümün özellikle Türkiye’nin ihracatı için kritik olduğunu ifade ederek “Özel, kamu ve devlet şirketleri dahil olmak üzere herkes bu sürecin bir parçası olmalı. İsveç ve İsveçli şirketler, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü destekleyecek tecrübeye sahip” diye konuştu. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nda Kuzey ülkelerinin, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak üzere bu yıl ikincisini düzenlediği Nordic Talks etkinliği kapsamında açıklanan rapor, İsveç’in çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı, Türkiye’nin yeşil dönüşüm kapsamında yaptığı çalışmalar, İsveçli şirketlerin Türkiye’de uyguladığı sürdürülebilir teknoloji çözümleri ve Türkiye ile İsveç arasında yeşil dönüşüm alanındaki potansiyel iş birlikleri gibi alanlara odaklanıyor.

Üç alanda potansiyel iş birliği

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, iklim kriziyle mücadelenin, ancak global çapta döngüsel ekonomiye geçiş ve ülkeler arası iş birliği ile mümkün olduğunu belirterek, “Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları çok eskilere dayanan ve yeşil dönüşümünün öncülerinden olan İsveç şirketleri, bu alandaki yerel ve global birikimlerini, inovatif ve iklim dostu teknoloji çözümlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnun” diye konuştu. Ticaret Ataşesi Edin Erkocevic ise Türkiye’nin yeşil dönüşümünde, döngüsel ekonomi, yeşil enerji ve sürdürülebilir akıllı taşımacılık başlıklarının İsveç ile potansiyel işbirliği imkanları sunan üç alan olduğunu vurguladı. Etkinlik, Roma Kulübü Onursal Başkanı, EIT İklim-KIC Yönetim Kurulu Başkanı ve Circular Sweeden Yönetim Kurulu Başkanı Anders Wijkman, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nurşen Numanoğlu, H&M Group Sürdürülebilirlik Başkanı Leyla Ertur ve çok sayıda profesyonelin katıldığı panellerle son buldu.

İsveçli şirketler bu yıl ciroda artış bekliyor

İsveç Ticaret Ateşesi Edin Erkocevic, Türkiye’de 125’ten fazla İsveç merkezli şirketin faaliyet gösterdiğini, 400’den fazla İsveçli firmanın distribütörü ve acentesinin de Türkiye’de bulunduğunu belirtti. 2019’da yayımlanan ‘İsveçli Şirketlerin Türkiye’deki Değer Yaratımı’ raporuna da değinen Erkocevic, İsveçli firmaların Türkiye’de 77 binden fazla kişiye istihdam yarattığını söyledi. Erkocevic, ayrıca Nisan 2022’de gerçekleştirilen bir anket kapsamında, Türkiye’deki İsveç merkezli şirketlerin %77’sinin 2021’de kâr elde ettiklerini ve %63’ünün de bu yıl cirolarında artış beklediğini sözlerine ekledi.