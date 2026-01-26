Yeşil dönüşümde öncü adım: MTSO’dan yeşil ödüller

Yeşil Lider Ödülü kategorisinin de yer al­dığı I. MTSO Yeşil Ödülleri’ne 'mtsoyesildonusum' adresi üzerinden yapılacak başvuru­lar için son tarih 1 Mart 2026.

Ödüller; Yeşil Lider, Yeşil Sanayi, Yeşil Tarım, Yeşil Lo­jistik ve Taşımacılık, Yeşil Ya­pı ve Yeşil Turizm olmak üzere altı ana kategoride gerçekleşe­cek. Türkiye genelinden birey­sel başvurular kabul edilirken; Yeşil Sanayi, Yeşil Tarım, Yeşil Lojistik ve Taşımacılık, Yeşil Yapı ve Yeşil Turizm katego­rileri Mersin’de faaliyet gös­teren MTSO üyesi firmalara açık olacak.

Sektör bazlı yeşil dönüşüm vurgusu

MTSO I. Yeşil Ödülleri; sa­nayiden tarıma, lojistikten tu­rizme ve yapı sektörüne kadar geniş bir yelpazede yeşil dö­nüşümü desteklemeyi amaçlı­yor. Yeşil Sanayi Ödülü, enerji ve kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, atık yönetimi ve temiz üretim uy­gulamalarıyla öne çıkan sana­yi kuruluşlarını, Yeşil Tarım Ödülü, su ve toprak kaynak­larını koruyan, biyolojik çe­şitliliği destekleyen ve iklim değişikliğine uyum sağlayan üreticileri, Yeşil Lojistik ve Ta­şımacılık Ödülü, karbon emis­yonlarını azaltan, alternatif yakıtlar ve dijitalleşme odaklı çözümler geliştiren firmaları, Yeşil Yapı Ödülü, enerji verim­liliği, yenilenebilir enerji kul­lanımı ve çevre dostu malze­melerle hayata geçirilen sür­dürülebilir yapı ve projeleri, Yeşil Turizm Ödülü ise ener­ji ve su tasarrufu, atık yöneti­mi ve yerel kaynak kullanımını esas alan turizm işletmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Yenilikçi liderlerin teşvik edilmesi hedefleniyor

Yeşil Lider Ödülü, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel etkilerin azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan bireyleri görünür kılmayı amaçlıyor. Bu ödülle çevreye duyarlı yaklaşımıyla toplumsal farkındalık oluşturan, yenilikçi ve öncü liderlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.