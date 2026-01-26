Yeşil dönüşümde öncü adım: MTSO’dan yeşil ödüller
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ‘Yeşil ve Dijital Dönüşüm Yılı’ ilan ettiği 2025 yılı sonrasında çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına yenisini eklediğini duyurdu.
Yeşil Lider Ödülü kategorisinin de yer aldığı I. MTSO Yeşil Ödülleri’ne 'mtsoyesildonusum' adresi üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 1 Mart 2026.
Ödüller; Yeşil Lider, Yeşil Sanayi, Yeşil Tarım, Yeşil Lojistik ve Taşımacılık, Yeşil Yapı ve Yeşil Turizm olmak üzere altı ana kategoride gerçekleşecek. Türkiye genelinden bireysel başvurular kabul edilirken; Yeşil Sanayi, Yeşil Tarım, Yeşil Lojistik ve Taşımacılık, Yeşil Yapı ve Yeşil Turizm kategorileri Mersin’de faaliyet gösteren MTSO üyesi firmalara açık olacak.
Sektör bazlı yeşil dönüşüm vurgusu
MTSO I. Yeşil Ödülleri; sanayiden tarıma, lojistikten turizme ve yapı sektörüne kadar geniş bir yelpazede yeşil dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor. Yeşil Sanayi Ödülü, enerji ve kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, atık yönetimi ve temiz üretim uygulamalarıyla öne çıkan sanayi kuruluşlarını, Yeşil Tarım Ödülü, su ve toprak kaynaklarını koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve iklim değişikliğine uyum sağlayan üreticileri, Yeşil Lojistik ve Taşımacılık Ödülü, karbon emisyonlarını azaltan, alternatif yakıtlar ve dijitalleşme odaklı çözümler geliştiren firmaları, Yeşil Yapı Ödülü, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilen sürdürülebilir yapı ve projeleri, Yeşil Turizm Ödülü ise enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi ve yerel kaynak kullanımını esas alan turizm işletmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.
Yenilikçi liderlerin teşvik edilmesi hedefleniyor
Yeşil Lider Ödülü, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel etkilerin azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan bireyleri görünür kılmayı amaçlıyor. Bu ödülle çevreye duyarlı yaklaşımıyla toplumsal farkındalık oluşturan, yenilikçi ve öncü liderlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.