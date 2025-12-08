Google Haberler

Yeşil Etki Derneği: “Çiftçi fonu ve değer zincirinde şeffaflık şart”

Yeşil Etki Derneği, gıda enflasyonunun yapısal ve psikolojik nedenlerinin ancak tarladan sofraya tüm maliyetlerin şeffaf biçimde açıklanmasıyla görünür olacağını belirterek aylık ‘Gıda Değer Zinciri Şeffaflık Raporu’nun yayınlanması çağrısında bulundu.

Nesrin KOÇASLAN - ANKARA

Yeşil Etki Derneği, Tür­kiye’de gıda enflasyonu­nu körükleyen yapısal ve psikolojik etkenleri mercek al­tına alan ‘Tarladan Sofraya Gıda Değer Zinciri Raporu’nu açıkla­dı. Dernek Başkanı ve tarım ya­zarı Mine Ataman’ın sunumuyla kamuoyuna duyurulan rapor, gı­da fiyatlarının yalnızca maliyet artışlarıyla değil, “endişe enflas­yonu” olarak tanımlanan belir­sizlik kaynaklı psikolojik baskı­larla da şiştiğini ortaya koydu.

Mine Ataman, Türkiye’nin ta­rım ve gıda alanındaki yapısal sorunlarının, “suçlu kahraman­lar” yaratılarak görünmez hâle getirildiğini belirterek gıda enf­lasyonunda psikolojik etkenle­rin giderek belirleyici olduğuna dikkat çekti. Ataman, “Türkiye, gıda enflasyonunda tarımdan perakendeye herkesin sırayla günah keçisi ilan edildiği bir çık­mazda. Bu yaklaşım çözümü im­kânsızlaştırıyor” dedi.

Ataman, tarım–gıda zincirin­de üreticiden tüketiciye herke­sin birbirini suçladığı bir ortam oluştuğunu, takip edilebilirliğin azaldığını ve fiyatların karanlık­ta yükseldiğini vurgularken, tü­keticinin ise “çözümsüzlük psi­kolojisine” sürüklenerek panik davranışlarına yöneltildiğini söyledi.

Gıda fiyatlarının, ÜFE dü­şük seyretmesine rağmen yük­selmeye devam ettiğini hatır­latan Ataman, ekonomistlerin bu durumu “endişe enflasyonu (anxiety inflation)” olarak ta­nımladığını ifade etti. Davranış­sal ekonomi kuramcısı Daniel Kahneman ve Harvard Üniver­sitesi’nin araştırmalarına atıfta bulunan Ataman, belirsizlik or­tamının tüm aktörlerin fiyatla­ma davranışını bozduğunu dile getirdi.

Ataman, gıda değer zincirin­de panik kaynaklı fiyat şişmesi, depolama davranışlarının de­ğişmesi, aracıların maliyet he­sabına risk primi eklemesi ve çiftçinin kısa vadeli üretim ka­rarlarına sıkışması gibi etkilerin zinciri zayıflattığını söyledi.

“Tarla–market arasındaki maliyetler sanıldığı kadar gereksiz değil”

Türkiye’de en büyük algı ha­talarından birinin, üretim ile market fiyatı arasındaki mali­yetlerin gereksiz olduğu düşün­cesi olduğunu söyleyen Ataman, “2024 sonrası dünyada birçok üründe ham madde maliyetinin toplam içindeki payı yüzde 10– 20 seviyesine düştü. Bu nedenle zincirin her halkasındaki mali­yeti gerçekçi biçimde analiz et­meden çözüm üretilemez” dedi.

“Her ay gıda maliyetleri açıklanmalı”

Ataman, TÜFE ve ÜFE gibi, Türkiye’nin aylık “Gıda Değer Zinciri Şeffaflık Raporu” yayım­lamasının zorunlu hâle geldiğini belirtti. Gübre, mazot, enerji, su­lama, lojistik, depolama, paket­leme ve perakende payı gibi tüm maliyet kalemlerinin düzenli olarak açıklanmasının önemi­ne değinen Ataman, bu önerinin zincirde kimlerin aşırı kâr elde ettiğini ve hangi noktada fiyat­ların şiştiğini görünür kılacağı­nı söyledi.

“Şeffaflık suçlu yaratma kül­türünü bitirir; çözüm üretme kültürünü başlatır” diyen Ata­man, tepkilerin doğru adrese yö­nelmesinin fiyat manipülasyo­nunu da önleyeceğini vurguladı.

“Çiftçi Acil Durum Fonu kurulmalı”

Bu kırılgan döngüden çıkmak için “Çiftçi Acil Durum Fonu” kurulmasını öneren Ataman, fonun devlet, üretici örgütle­ri ve sektörün ortak katkısıyla oluşturulması gerektiğini söy­ledi. Ataman ayrıca fonun çift­çinin gelir kaybını telafi edecek ve üretimde sürekliliği güven­ce altına alacak bir mekanizma olarak çalışması gerektiğini di­le getirdi.

“Bu iki adım olmadan gıda enflasyonu düşmez”

Ataman, aylık Gıda Değer Zin­ciri Şeffaflık Raporu ile Çiftçi Acil Durum Fonu hayata geçi­rilmeden Türkiye’nin gıda enf­lasyonuyla mücadele edeme­yeceğini belirtti. Ataman, Tür­kiye’nin ancak değer zincirini şeffaflaştırarak, panik kaynaklı psikolojik enflasyonu doğru yö­neterek, suçlu aramayı bırakıp çözüm ortaklığına yönelerek ve gerçek maliyetleri görünür kıla­rak çıkış yolu bulabileceğini ifa­de etti.

