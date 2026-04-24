Yeşil GYO için kritik karar: İflas süreci durduruldu

Borsa İstanbul’da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) için önemli bir gelişme yaşandı. Geçen ay alınan iflas kararı, yeni mahkeme süreci sonrası kaldırıldı.

Mahkemeden dikkat çeken karar

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın konkordato talebini reddederken, iflas şartlarının oluşmadığını belirtti. Bu kapsamda iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi ve tüm tedbirler kaldırıldı.

Borsa süreci yeniden şekillenebilir

Daha önce iflas kararı nedeniyle Borsa İstanbul kotundan çıkarılan şirket için yeni bir kapı aralandı. Uzmanlara göre, alınan bu karar sonrası Yeşil GYO’nun yeniden borsaya kote olma talebinde bulunması gündeme gelebilir.