Yeşil Mutabakat İMES için fırsat olacak

DÜNYA Gazetesi ve İMES OSB işbirliğiyle gerçekleştirilen İMES Ekonomi Zirvesi’nde, dünyada AB ile ihracat yapan tüm ülkeleri ilgilendiren Yeşil Mutabakat’ın Türkiye’ye etkileri ve dijitalleşme değerlendirildi. DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirveye, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve DÜNYA Gazetesi Yazarı ve ReDis Inovation Kurucusu Selin Arslanhan konuşmacı olarak katıldı.

Veriye dayalı sistem organize ediliyor

Yeşil mutabakat sürecine olumlu baktıklarını vurgulayan Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “Tüm yeşil mutabakat süreci dijitalleşmeden ayrı değil. Dijitalleşmenin asıl anlamına bakarsak, sayısallaştırma olduğunu görüyoruz. Yani yaptığınız proses, tasarım ve Ar-Ge’nin tamamının bilgisayar diline çevrilebiliyor olmasına dijitalleşme süreci diyoruz. Dijitalleşme sürecini gerçekleştirmenin ana gayesi, veriye dayalı bir sistem organize etmek. Bugün aslında üçüncü bir coğrafi algıyı konuşuyoruz. O da dijital coğrafya. Yeşil mutabakatın her kriz gibi, fırsata dönüşme durumu da söz konusu. Bilişim vadisi, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla çalışmak üzere kurulmuş bir Teknoloji Geliştirme Merkezi. Milli teknoloji hamlesi, toplum 5.0 dediğimiz Japonların, endüstri 4.0 dediğimiz Avrupalıların, yapay zeka 2025 olarak belirlenen Çin’in kendi dönüşümlere verdiği akreditasyon ismidir. Biz bütün proje ve çalışmalarımızı sivil teknolojiler alanında yürütmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Güçlü yönlerimizden biri otomotiv sektörü”

A. Serdar İbrahimcioğlu, “Bol bol matematik öğreterek dijitalleşeceğiz. Matematik bilmiyorsanız sayısallaştırma yapma şansınız yok. Yani yazılım yapmak için matematik bilen insanlara ihtiyaç var. En güçlü yönlerimizden biri otomotiv sektörü. Bu açıdan mobilite teknolojisi oldukça önemli. Bugün yerli ve milli elektrikli araç TOGG için çalışmalar yapılıyor. Biz bu çevrede ekosistemi oluşturacak faaliyetleri yaparak yapay zeka yazılımı da dahil yeni girişimci şirketlerin olmasına olanak sağlıyoruz. Yeşil mutabakatta en temel alanlardan biri otomotiv ile alakalı, çünkü taşımacılık merkezde yer alıyor. Bu alanda da biz çok güçlüyüz. Dijitalleşmenin en temel kaynağı yazılım ve bu alanda okullar açtık. Açtığımız okulların bugünkü kontenjanı 750 kişilik. Bilişim Vadisi gibi yapılar entelektüel sermayeyi artırmak için kurulan kuruluşlarımız arasında ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

Mükemmeliyet merkezi 2022’de hayata geçecek

İMES OSB’nin 2021’de yüzde 90 oranında bir doluluğa sahip olduğunu ifade eden İMES OSB Genel Müdürü Onur Kesici, “Sanayicilere sağladığımız altyapı hizmetlerinin yanı sıra, sanayinin gelişmesine katkıda bulunan sanayicilerimize yol gösterici olmak, ulusal ve uluslararası alanda yumuşak güç, gündem oluşturma ve itibar yönetimine yönelik çeşitli çalışmalar düzenlemekteyiz. Yaklaşık 301 hektarlık alanda 232 işletme, 80 adet küçük sanayi sitemizle toplamda 312 işletmeye ev sahipliği yapıyoruz. İstihdam sayımız son güncel rakamlarla 11 bin 640’a ulaştı. Makine, makine yan sanayi, demir çelik, otomotiv, cam sanayi gibi faaliyetler başta olmak üzere üretimin her alanında yer alıyoruz. 16 milyon TL ile yola çıktığımız ve son güncellemelerden sonra yaklaşık 24 milyona mal olan mükemmeliyet merkezimizin bu yılsonu inşaat çalışmalarını bitireceğiz” diye konuştu.

Artan enerji talebini karşılayabilmek ve kesintisiz enerjiye ulaşımı kolaylaştırmak için enerji nakil çalışması yaptıklarını belirten Kesici, “Elektrik tüketimlerinin artmasından dolayı organize sanayi bölgesinin kesintisiz üretim yapması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017’de üretim envanterini oluşturduk. Bu kapsamda, sanayideki kapasiteyi gördük. Yani sanayicilerimiz neler üretiyor, hangi makinelerle üretiyor, ne kadar kapasiteye sahipler bunu gördük. 2019’da ihracat envanteriyle, ürünlerimizi nereden temin ettiğimizi ve hangi pazarlara sattığımızı araştırdık. 2020’de özellikle dijitalleşme kavramının hayatımıza girmesiyle beraber İMES OSB olarak, yine organize sanayi bölgelerinde teknolojik hazır oluş seviyesi belirleme anketi çerçevesinde, dijitalleşme envanteri çıkardık. Burada firmalarımızın özellikle endüstri 4.0 süreçlerine ne kadar adapte olduğunu, hangi safh ada olduklarını ölçmeye çalıştık” dedi.

“Yeşil teknolojiler Türkiye ekonomisi için fırsat”

Dünya Gazetesi Yazarı ve ReDis Inovation Kurucusu Selin Arslanhan, yerli üretimde yeşil mutabakat gibi düzenlemelerin nasıl etkilemeye devam edeceğini izlemenin yollarından birinin Çin’i iyi analiz etmek olduğunu söyledi. Arslanhan, “Çin dünyada bilimsel yayınlarda mühendislik ve yaşam bilimleri yayınlarında ilk kez Amerika’yı geçti. Dünyada teknolojiler etrafında sanayi politikası tasarlanıyor. Otomotiv politikası değil, mobilite politikası, ilaç sanayi politikası değil, Bio-teknoloji politikası konuşuluyor. Yeşil mutabakat sonrası Avrupa, sanayi 5.0’i açıkladı. Biz sadece sanayi 4.0 ile otomasyonu, dijital teknolojilerle sektörlerin dönüşümünü konuşurken, sanayi 5.0’da artık yeşil teknolojiler artı dijital teknolojileri konuşuyoruz. Dünyada karbon emisyonunda üretimde yüzde 30 azalma görülüyor. Avrupa yeşil mutabakatının en temel uygulama alanlarından biri sınırda karbon vergisi. Yeşil dönüşüm deyince, sadece enerji konuşmak yetmiyor. Önümüzdeki dönemde değer zincirinin enerji dışındaki kısımlarını etkileyeceğini görebiliyoruz. Toplam karbon emisyonlarının yüzde 50’den fazlası 8 tane sektörün değer zincirinden kaynaklanıyor ve bu sadece hammaddeden, üretim yönteminden ve enerji kaynağından değil, değer zincirinin farklı aşamalarından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Vahap Munyar: Türkiye sattığı malı aynı fiyata yerine koyabiliyor mu?

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar konuşmasında, “Döviz, alım gücümüzü düşürüyor. Ekonomide önemli olan güven. Güven olmazsa kimse yatırıma kolay kolay adım atmıyor. Döviz ve kurun artması ihracat yapan firmaları sevindiriyor. Dünyanın en ucuz ürünlerini Türkiye satıyor. Çin bile artık bizim kadar ucuz değil. Sattığı malı aynı fiyata yerine koyabiliyor mu önemli olan bu. Hammadde ve ara ürünleri dışarıdan getiriyoruz. Türkiye, ihracatta yüzde 65 dışa bağımlı” dedi.

Zirveden Yansıyanlar

Ahmet Tokkan: Nitelikli insan kaynağı oluşturmak için çalışma yapıyoruz

MARKA işbirliği ile Mühendislik ve Mükemmeliyet Merkezini önümüzdeki yıl devreye alacaklarını belirten İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan konuşmasında şu açıklamayı yaptı, “Yüksek katma değerli üreten ürünlerle, ülkemizin hem ihracatına hem de döviz girdisine büyük fayda sağlaması düşüncesiyle, bugün İMES OSB’de yüzde 90 doluluğa ulaştık. Şu an 312 tane işletmemiz faaliyet gösteriyor. İstihdam sayımız 11 bin 640 oldu ve yıllık 850 milyon dolar ihracatla beraber bir ekosistem haline geldik. Üniversitelerle işbirliği yaparak buradaki gelişmemizi sürdüreceğiz. imeskariyer.com portalı ile tüm fabrikalara ihtiyacı olan nitelikli elemanları bulma imkânı sağlıyoruz. İMES OSB olarak, Dilovası ve Gebze Belediyesi ile insan kaynağı işbirliği protokolü imzaladık. Amacımız yoğun talep olan nitelikli elemanların bulunması.”

Yaşar Çakmak: Ekonominin temeli güvene dayalıdır

Kocaeli’nin sanayi açısından son derece kıymetli parametrelere sahip olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “ Pandemi döneminde sanayimizin hiç durmamış olması, tekerleğin dönmüş olması hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından son derece kıymetli. Akademisyenlerimizle bir araya gelip, gündeme dair fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ekonominin temeli güvene dayanıyor. İnsanlar merkezi hükümetin yönetim politikalarına ve dünyadaki ilişkilerine güven duyuyorsa, yatırım yapmaya başlıyor” diye konuştu.

Metin Kubilay: Raylı sistem Dilovası'ndaki OSB’lere ulaşmalı

Türkiye’de nitelikli eleman sorununun sanayicilere yaşattığı zorluklara değinen Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay konuşmasında şunları söyledi, “Türkiye için Kocaeli bölgesi sanayimizin önemli rol oynadığı şehirlerden biri. Üretimin artırılması ve istihdamın geliştirilmesini sağlamak adına elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. İMES OSB ile işbirliği içerisinde olduğumuz Mükemmeliyet Merkezi'nde nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sanayide yaşanan sıkıntıları, Gebze’ye kadar gelen raylı sistemin Dilovası’nda bulunan OSB’lere ulaşmasını sağlayarak çözebiliriz. Böylelikle hem zaman hem de maliyetten tasarruf sağlamış olacağız.”

Zinnur Büyükgöz: Sanayici nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyor

Sanayileşmede Türkiye’nin iyi bir konuma geldiğini söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İMES OSB’nin yüzde 90 doluluk oranı ve teknolojideki son kriterleri kullanarak, yoluna devam ediyor olması, sanayideki işleyişin mutlu yolculuğunun devam ettiğini gösteriyor. Tüm küresel dünyada enfl asyon mücadelesi var. Her ülkenin kendi ekonomik parametreleri ve sosyal dokuya olan etkileri istikametinde mücadeleler veriliyor. Biz de mücadelemizi faiz, enfl asyon ya da diğer dengeleri gözeterek yapıyoruz. Ülkemiz konteyner ve lojistik anlamında sorunlar yaşıyor. Çarklar dönüyor, ekonomi ve üretimimizde sorun yok. Sanayicimiz nitelikli eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Vatandaşın pazarda satın alma parametresinde bir miktar düşüş var. İktisadi, tasarruflu davranmayı ve ihtiyaca binaen ölçülü davranmayı terk ediyoruz. Ekonomik girdilerdeki durumumuzu göz ardı edip savurgan bir tavra bürünüyoruz. Ülke olarak bunları dikkate almamız gerekiyor” dedi.

Hamza Şayir: Yeşil Mutabakatla ilgili çalışmaları takip ediyoruz

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ülkemizin kalkınmasında en büyük desteği organize sanayi bölgeleri sağlıyor. Bizler de OSB’lerimizin çalışmalarına destek olmak ve ülke ekonomisine sundukları katma değeri yükseltmek için sanayicilerimizin daima yanındayız. Yeşil mutabakatla ilgili çalışmaları belediye olarak yakinen takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“KAPİTALİZM RESETLENİYOR; DÜNYADA ENFLASYON SORUNU ÖNE ÇIKTI”

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, geçen yıl dünya ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sert daralmayı yaşadığını belirterek, “2021'de ise 1950’lilerden bu yana en hızlı büyümesini yaşayacak dünya ekonomisi. Şu sıralar dünyada 'stagfl asyon' üzerine çok konuşuluyor. Stagfl asyon, ekonomide daralma ile yüksek enfl asyonun beraber yaşandığı durumdur. Ancak bugün bir stagfl asyondan bahsetmek mümkün değil. Dünya ekonomisine ilişkin bu yıl ki büyüme beklentisi 5.9. Gelecek yıl ise yüzde 4.9'luk bir büyüme bekleniyor. Yani dünyanın büyüme hızı gelecek yıl biraz düşüyor ama yine ortalamaların üstünde bir büyüme bekleniyor. Yavaşlama da talepteki düşüşten ziyade tedarik sorunundan ortaya çıkıyor. Öte yandan, dünya ekonomisi yeniden şekilleniyor. Buna da 'Büyük Sıfırlama' deniliyor. Bir anlamda dünya sisteminin, kapitalizmin resetlenmesi. Dünya korona sonrası hızlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ile farklı bir gelişme rotasına girmeye başladı. Bu resetleme, hem bugünkü üretim sistemlerimizi hem de tüketim davranışlarımızı değiştiriyor ve değiştirecek. Dünya ekonomi politikalarında olduğu gibi jeo-politik mücadeleler ve kutuplaşmalar bakımından da büyük bir değişimin içinde” dedi.