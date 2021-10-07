Dünya Gazetesi olarak, iş dünyasının doğru ve nesnel bilgiye ulaşmasına ve ufuktaki değişimlere hazırlanmasına aracılık etmeyi misyon edindik. Bu doğrultuda, dış ticaretin ve sanayi üretiminin kurallarını kökten değiştirmesi beklenen AB Yeşil Mutabakatı temasıyla düzenlediğimiz etkinliklerimize, “Yeşil Mutabakat’a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?” başlıklı webinar ile devam ediyoruz.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Dr. Safa Uslu ve daha birçok isim katılıyor...