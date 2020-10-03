'Yeşil' olan kazanacak!

03 Ekim 2020

Hafta dergimiz ile Dünya+ yeni içeriklerle karşınızda… Avrupa Birliği’nin “Yeşil Mutabakatı” büyüme stratejilerini tepeden tırnağa değiştiriyor ve yeşillenenlere fırsat sunarken geç kalanlara risk yüklüyor. Didem Eryar Ünlü, yeşile neden kayıtsız kalınamayacağını anlatıyor.

Kanaat Önderleri’nde bu hafta Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’la söyleştik. Zeki Bey’in söyledikleri; yan sayfalarda.

Paranın rotasında Ufuk Korcan; dolar yerine eurobond alternatifini masaya yatırıyor.

Altının oyu Trump’a… Peki, neden? Peki ya gümüş? Baloyu terk eden Cinderella mı? Evrim Küçük yazdı.

Kerim Ülker, otomobil tarihinde iz bırakan kadınları yazdı. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, çalışanlarımız işe gelmezse neler olacağını anlattı.

Takım Oyunu’nda Özge Yavuz, Çorumlu gömlek devi Bilsar’ın patronu Selman Bilal ile ekibini vitrine taşıdı; “Sanayi ile tasarımı birleştirdiğim güçlü bir ekibim var.”

Fatoş Bozkuş, GROUPM Türkiye CEO’su Bülent Yar ile konuştu; “Marka söylemleri fayda eksenine eviriliyor.”

Bilmemiz Gereken 5 Şey için Yasemin Salih; “İster satın al, ister kirala” diyor ve devam ediyor; “Bunları yaz bir kenara!”

Selenay Yağcı; BARTY’nin kurucusu Semih Kılıçgedik ile başarısızlığı konuştu; “Başarısızlık ile satış yapılamıyor.” Doğrudur, maharet iltifata tabidir, mazeret; iltifat gerektirmez.

Yeni Normal’ler o kadar çok ki… Volkan Akı, bunların hangilerinin kalıcı hale geleceğini yazdı.

Anekdotunda Doğan Selçuk Öztürk; Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı ile söyleşti; “doktoramı Ali Ağaoğlu’nda yaptım.”

Sıcak Nokta’da bu hafta; yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği maceramız ve Avrupa Liderler Zirvesi’nde bizi ilgilendiren sözleri derledik.

Dünya + ve Hafta, siz sevgili okurlarına mutlu bir güzbahar hafta sonu diler.