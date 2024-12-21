Yeşil Sanayi Destek Programı ödemesi 2 milyar lirayı aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayinin verimli şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası işbirliğiyle KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lere aktardıklarını belirtti.

Bakan Kacır, konuya yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi" ve "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi" proje teklif çağrıları kapsamında 3 bin 456 proje başvurusu aldıkları bilgisini veren Kacır, "Bugüne kadar 761 işletmemize 2 milyar liradan fazla ödeme yaptık. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.