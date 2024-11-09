Yeşil sanayi yatırımlarına 7,1 milyar lira

Nagihan KALSIN - ANTALYA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, KOSGEB eliyle 1.013 KOBİ’nin 7 milyar 153 milyon lira tutarında yeşil sanayi yatırımını desteklediklerini söyledi.

Gönüllü, “TUBİTAK desteğiyle yeşil teknolojilerin Türkiye’de gelişmesine yönelik 600 milyon lira bütçeli 74 Ar-Ge projesini hayata geçiriyoruz” dedi. Gönüllü, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu’nun kurulumu için uluslararası paydaşlarla çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini de verdi. Gönüllü, “Programla 3 milyar euroluk kaynağı sanayimize sunmayı hedefliyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz proje kapsamında 2025’te OSB’lerin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil alt yapı yatırımlarını destekleyeceğiz” diye konuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, yerli ve milli üretimin öneminin her seferinde daha kesif bir şekilde ortaya çıktığına işaret etti.

Karagözoğlu, “Güvenlik risklerini bertaraf etmenin en sağlam yolu, teknolojiyi dışa bağımlı olmadan geliştirmek ve yönetmek. Yerli ve milli yazılımlar kritik role sahip. Kurumumuz bünyesinde kurulan ve ‘Türkiye’nin siber kalesi’ olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM), tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirdiğimiz AVCI, AZAD, KASIRGA gibi yerli ve milli yazılımlarımızı kullanıyor hem paydaşlarımızı hem de gençlerimizi aynı hassasiyetle hareket etmeleri hususunda teşvik ediyoruz” dedi.