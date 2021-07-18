'Yeşil üretim' için yol haritası hazır

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" ile ülkede sanayinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel ekonominin geliştirilmesi sağlanacak. Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. Planla, geri kazanılmış ikincil ürün ve malzeme kullanımı için teknik kriterler de belirlenecek.

Yeşil OSB'lerin ve yeşil endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da amaçlanıyor. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak.

Çevre Etiketi Sistem yaygınlaştırılacak ve bu alanda yeni kriterler belirlenecek.

Su tüketiminin fazla olduğu tekstil ve deri sektörlerinde temiz üretim mevzuatı güncellenecek. Belirlenen tekniklerin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla pilot OSB uygulamaları yapılacak. Sektörlere bu alanlarda eğitim verilecek.

Çevre etiketi ve atık yönetimi konularında başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların bilgilendirilmesi sağlanacak, ilgili sektörlerin bilinç ve farkındalık düzeyi artırılacak.

Üretilen ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için ülke koşullarını ham madde, prosesler ve emisyonlar bazında yansıtan Ulusal Yaşam Döngüsü Veri Tabanı geliştirilecek.

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı

Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler belirlenip geliştirilecek. Bu amaçla üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, potansiyel üretici ve teknoloji geliştirici şirket temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurum temsilcilerinin bulunacağı bir çalışma grubu kurulacak. Çalışmalar kapsamında yeşil teknolojiler konusunda destek ve teşvik önerileri hazırlanacak. Yeşil teknoloji konusundaki Ar-Ge projeleri ile yeşil dönüşüm altyapısının oluşmasına katkı sağlanacak.

Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanacak. Bu kapsamda, gıda, balıkçılık ve tarım, konut ve inşaat, tüketici ürünleri imalatı ile turizm özelinde sektörler çalışılacak.

Üretimde ve tüketimde suların sürdürülebilir kullanımı ile atık suların yeniden kullanımının geliştirilmesi sağlanacak. Atık su arıtma tesisleri çıkış suları ve tarımdan dönen sular için önerilen yeniden kullanım alternatifleri belediyelerce ve ilgili kurumlarca uygulamaya geçirilecek. Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı hazırlanacak. Bu kapsamda her yılın ilk çeyreği arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının raporlanması sağlanacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5'e ulaştırılması öngörülüyor. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin olarak belediyeler ve OSB'lerde farkındalık oluşturulacak.

Su ayak izi hesaplanacak

Türkiye'nin "su ayak izi" değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, havza bazında sektörel su ayak izi hesaplanacak. Üretimde ve tüketimde kullanılan su kaynaklarının havza bazında korunması sağlanacak. Endüstriyel süreçler de dahil olmak üzere su kullanım verimliliğini geliştirilecek ve bu bağlamda KOBİ'ler de dahil olmak üzere firmalar bilgilendirilecek.

Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler ve bilişim uygulamalarının kullanımına ilişkin çalışmalar yapılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen verilerin, sulama, kuraklık ve verim tahmini çerçevesinde değerlendirilmesi için bir "Dijital Sulama Yönetimi Sistemi" kurulacak. Havza bazlı yapılan planlamalarda su kısıtı göz önüne alınarak üretim planları yapılacak ve izlenebilirliği sağlanacak.