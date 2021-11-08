'Yeşil'de öncü imalatçıya 150 milyon euro kredi

Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, finansman sağlayacakları projelere ilişkin bilgiler paylaştı. Bugüne kadar 175 proje aracılığıyla 6,6 milyar euro yeşil finansman sağladıklarını söyleyen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, bu haftaki ziyarette, imalat sektöründen öncü bir şirkete 150 milyon euroluk kredi sağlamak üzere imza atacaklarını söyledi. Renaud-Basso “Bu finansmanın bir kısmı, Kredi Piyasası Birliğinin yeşil kredi ilkelerine göre yapılandırıldı ve Türk imalat sektörüne yönelik onaylanan ilk yeşil kredi olacak” dedi.

Gaziantep ve Mersin'deki projelere destek

EBRD Başkanı Renaud-Basso, Gaziantep'te güneş enerjisinin şehir şebekesine entegre edilmesi, Ankara ve İstanbul'da düşük karbonlu toplu taşımanın geliştirilmesi projeleri ile Mersin'deki eski otobüs filosunun çevre dostu araçlarla değiştirilmesine yönelik sağlayacakları 15 milyon euroluk finansman paketi üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Renaud-Basso, “Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye sağladığımız finansman 1,5 milyar euroyu bulacak, bunun yarısı ise yeşil finansman olacak” diye konuştu.

500 milyon Euro daha gelecek

Türkiye'de çevre dostu yatırımların artacağını söyleyen EBRD Başkanı, “Yeşil Ekonomi Finansman Fonu kapsamında Türkiye'ye sağlayacağımız 500 milyon euro, Türkiye'de düşük karbonlu yatırımları artırma çabalarımızın bir parçası. Yönetim kurulumuzun bu finansmanı 24 Kasım'da onaylaması bekleniyor. Daha sonra bu fon özel sektörü, belediyeleri, enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir projelerine yatırım yapmak isteyen haneleri finanse etmek için Türk bankaları veya finansal kiralama şirketlerine aktarılacak” diye konuştu.

Kadınlar için bankalara 600 milyon euro yeni kaynak

Öte yandan EBRD kadınların iş hayatına katılımını desteklemek için Türk bankalarına 600 milyon euro kaynak sağlayacak. EBRD tarafından yayımlanan bültene göre finansman Türkiye'deki bankalar üzerinden kadın girişimcilere kullandırılacak.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "EBRD olarak finansal kuruluşlardan oluşan güçlü iş ortaklarımızla birlikte kadın girişimcilerin karşılaştığı finansman eksikliklerini azaltmaya ve Türkiye'deki kadınların gücünün ortaya koymalarına yardımcı olmaya kararlıyız" dedi. Bültende şu ana kadar Denizbank'ın 600 milyon euroluk finansmandan 50 milyon dolar aldığı, diğer bankalara da yakında finansman sağlanacağı belirtildi.

EBRD kadın girişimciler için 2014 yılında Women in Business adlı finansman programını başlattı. Bu program beş bankaya 300 milyon euro kredi verildi ve bu kredilerden 20,000 kadın girişimci faydalandı. Yeni kaynak da aynı program kapsamında dağıtılacak.