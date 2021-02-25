Yetenek havuzunda 2086 firmaya ulaşıldı

Mehmet KAYA

Savunma sanayiinde alt yüklenici olarak görev alabilecek, yerlileştirilecek, yeni geliştirilecek ürün ve teknolojiler konusunda bilgi birikimini oluşturmak amacıyla başlatılan “YETEN” projesinde, firma sayısı 2086’ya ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2020’de firmaların veri girişine açtığı “Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN)” portalında, firmaların yetenekleri yanında, firma/kurum/kuruluşların finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test alt yapısı gibi bilgileri de toplanıyor. Proje ile savunma-havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayii ürün ve hizmetin yerli ve milli imalatçılarla azami ölçüde yurt içinden karşılanması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi envanteriyle ortak veri kullanabilen sistemin gelecek dönemde yapay zeka ile destekleneceği ve karar alıcılar için kullanılabilir analizler üretilmesinin planlandığı kaydedildi.