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Yetiştiricilerden çiğ süt fiyatı talebi

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yetiştiricilerin tüm girdilerine zam geldiğini belirterek, çiğ süt fiyatları belirlenirken yem fiyatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yazılı açıklamasında, çiğ sütün litre fiyatı ile destekleme birim fiyatının üretici ve yetiştiriciler için yeterli olmadığını savundu.

Özcan, üreticilerin maliyetlerinin giderek yükseldiğine dikkati çekerek, "Samana, yoncaya ve arpaya, tüm girdilere zam gelirken üretici mağduriyet yaşadı. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen çiğ süt fiyatlarında yüreklere su serpecek bir fiyat bekleyen yetiştirici hak ettiğini bulamadı." ifadelerini kullandı.

İki yıldan beri çiğ süt satış fiyatında ufak artışlar yapıldığına dikkati çeken Özcan, yem fiyatlarına bağlı pariteyle söz konusu fiyatların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özcan, kaliteli damızlıkların kesilmesine engel olunması gerektiğini belirterek, "2008 yılında yaşanan kriz gibi besleme maliyetlerini karşılayamayan, kar edemeyen yetiştiricinin mecburen ineklerini kestirdiği durumu yaşamamalıyız. Kurban Bayramı dönemi öncesi başlayan inek kesimlerinin bayram döneminde de düve kesimiyle devam edeceği endişesini taşımaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

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