Yetiştiricilerden sigorta primlerinin düşürülmesi talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel'in TÜDKİYEB’e yaptıkları ziyarette, sigorta primlerine ilişkin taleplerini iletti.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin "devlet destekli küçükbaş hayvan hayat sigortasına" ilişkin memnuniyet düzeyinin artırılması ve sigortanın yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulamaya konulan küçükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 50 devlet desteğinin sektör için çok değerli olduğunu aktardı.

Son yıllarda sigortalanan küçükbaş hayvan sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çelik, “2019'da yüzde 7 civarında olan sigortalı küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış yaşanarak, 2021 yılında yüzde 18 seviyelerine ulaşılmıştır. Ayrıca 2021 yılında sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 10 milyona yaklaştı. 2022 yılı sonunda da bu sayının en az 12 milyon olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar sektörümüz için memnuniyet verici olmakla beraber, sigortalanan küçükbaş hayvan oranının önümüzdeki süreçte yüzde 50'lere çıkarılmasının hedeflenmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tutarların revize edilmesi talebinde bulunduk"

Sigorta prim miktarlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti: “Küçükbaş hayvanlar için ödenen sigorta prim miktarlarının kolaylıkla ödenebilecek makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz. Halen yetiştiricilerimiz bir yıllık poliçe için 1200 lira sigorta bedeli üzerinden geniş kapsamlı tarifede 33 lira, 3 bin 750 liralık sigorta bedeline karşılık ise 102 lira prim ödemektedir. Ayrıca hastalık riskinin hariç olduğu dar kapsamlı tarifede ise 1200 liralık sigorta bedeline karşılık 3 lira, 3 bin 750 lira sigorta bedeli olan bir hayvan için ise 8 lira prim ödemesi yapılmaktadır. Biz bu tutarların revize edilerek daha makul seviyelere çekilmesi talebinde bulunduk.”