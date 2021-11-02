Yetiştiricilerden yem fiyatlarındaki artışa müdahale çağrısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son aylarda özellikle kesif yeme sürekli zam yapıldığına dikkat çekerek, fiyatlardaki artışa müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Zamların hayvancılık sektörünü zorladığını belirten Çelik, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin ürettiği ürünlerde fazla bir artış olmamakla birlikte yem fiyatlarının sürekli artması sektörümüzü dar boğaza sürüklemektedir. Bu nedenle acilen gerekli müdahalelerde bulunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, kesif yem üreten fabrikaların, "yem ham maddelerinin dışarıdan geldiğini ve dövizdeki artışlara paralel olarak zam yaptıklarını" öne sürdüklerini ama yemde tamamen dışa bağımlı olunmadığını belirtti.

Sadece kesif yemin içinde bulunan vitamin ve mineral gibi katkı maddelerinin ithal edildiğine dikkati çeken Çelik, fabrikaların, döviz kurlarını da bahane ederek sürekli zam yaptıklarını savundu.

"Yetiştiricinin mağduriyeti giderilmeli"

Çelik, yem fiyatlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti: “Yem fabrikalarının ürettiği yemlerin maliyetleri sıkı bir şekilde denetlenip gerçek fiyatlandırma yapılarak hem haksız kazançların önüne geçilmeli hem de yetiştiricilerimizin bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir. Aksi takdirde yem fiyatlarındaki artışlar nedeniyle üretimin olumsuz etkilenmesi devam edecektir. Küçükbaş hayvancılığımızın tarihinde ilk kez destekleme kapsamına alınarak çeşitli kalemlerle destekleniyor olmasından sektörümüz adına memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Bakanı'mızın sektörümüze olan destekleri sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Kendilerine tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkürlerimizi sunmakla birlikte yem desteği hususunda da desteklerinin devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla küçükbaş hayvanlarımızın özellikle kış aylarında ağıllarında tutulması nedeniyle bu aylara mahsus olarak yem desteğinin artırılarak kayıtlı tüm hayvanlara verilmesini talep ediyoruz. Zaten çok zor şartlarda yapılan küçükbaş hayvancılığa verilecek olan kesif yem desteğinin yetiştiricilerimize bir nebze de olsa nefes olacağına inanıyoruz."