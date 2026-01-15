YHT biletlerine zam geldi: İşte hızlı trende yeni tarife...

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifelerinde artışa gidildi. Yapılan düzenlemeyle fiyatlar yüzde 19,23 oranında yükseldi. Buna göre Ankara–İstanbul hattında bilet bedeli 780 TL’den 930 TL’ye çıkarıldı.

YHT'de yeni tarife...

Yeni tarifeyle Eskişehir–Sakarya hattında YHT bileti 565 TL olurken, Eskişehir–Ankara arasında yolculuk yapmak isteyenler 480 TL ödeyecek. Eskişehir–İstanbul hattında bilet fiyatı 600 TL olarak belirlendi.

Eskişehir’den Konya’ya YHT ile seyahat edecek yolcular için ücret 665 TL’ye yükselirken, Eskişehir–Sivas hattında bilet fiyatı 1.500 TL’ye çıktı.