Yıkamak için aldığı halıdan servet çıktı

Adana'da halı yıkama firmasında çalışan Mehmet Reşit Erkek (32), kadın müşterisinden yıkamak için halılarını teslim aldı. Başka bir adrese hareket eden Erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti.

Cüzdanı açan Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin TL değerinde altın bulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun'u (40) arayarak durumu bildirdi. Altun ve Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti. Müşteri ise hem duygulandı hem de teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi.

"Haramdan uzak durdu, doğru yolu tercih etti"

İş yeri sahibi Altun, çalışanının örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının rengindeki farklılıktan gördü cüzdanı. Açtığında altınlarla karşılaştı, sayarak müşteriye teslim ettik. Müşterimizin duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Bu hareketinden çift haftalık vermeyi düşünüyorum. İnşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih eder" dedi.

"Altınları görünce hemen sahibine ulaştık"

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek, "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdan da olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, ‘Allah razı olsun' dedi o bize yeterlidir" diye konuştu.