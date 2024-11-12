Yıl sonu hedefini paylaştı! Cevdet Yılmaz: Cari işlemler dengesi ekonomik istikrarı güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesinde sağlanan olumlu gelişmelerin ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. Yılmaz, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirdiğini ve bu durumun dezenflasyon sürecine katkı sağladığını vurguladı.

2024 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında cari işlemler hesabının art arda fazla verdiğine işaret eden Yılmaz, Eylül ayı itibarıyla cari işlemler fazlasının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu gelişme, yıllıklandırılmış cari açığın 9,7 milyar dolara gerilemesini sağladı.

Yılın ilk 9 ayında dış ticaret açığında 30,9 milyar dolarlık bir iyileşme kaydedildiğini ifade eden Yılmaz, hizmetler dengesinde de fazlanın 3,2 milyar dolar artış gösterdiğini aktardı. Bu gelişmelerle beraber dış finansman ihtiyacının hızla azaldığını ve risk göstergelerinde iyileşme yaşandığını söyleyen Yılmaz, dış borçlanmanın maliyetlerinin de düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

Yılmaz, uygulanan Ekonomi Programı ve Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde cari açığın milli gelire oranının 2024 yılı sonunda yüzde 1 civarında gerçekleşmesinin hedeflendiğini kaydetti.