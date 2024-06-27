Yıl sonu tahminleri belli oldu! Foreks'in enflasyon ve dolar/TL anketi sonuçlandı

Foreks'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Haziran ayı yıllık TÜFE verisi için medyan ve ortalama tahmin yüzde 72,61 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,00 ve yüzde 1,74 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 73,90 ila yüzde 71,76 bandında oluştu.

Mayıs ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,10 artış beklenirken, yüzde 3,37 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesinde gerçekleşmişti.

2024 yıl sonu enflasyon tahminleri

2024 yıl sonu enflasyonu için medyan tahmin yüzde 43,59, ortalama tahmin ise yüzde 43,54 seviyesinde oluştu. Önceki anket döneminde 2024 yıl sonuna ilişkin beklenti yüzde 43,00 seviyesinde oluşmuştu. Ankette yıl sonu TÜFE için en yüksek beklentinin yüzde 48,00, en düşük tahminin ise yüzde 40,00 olduğu görüldü.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 30,35 artış yönünde gerçekleştiği görüldü. Maksimum tahmin yüzde 32,00, minimum tahmin ise yüzde 29,50 artış yönünde oluştu.

C Endeksinde aylık beklenti yüzde 2,60, yıllık beklenti ise yüzde 72,90 olarak gerçekleşti.

2024 yıl sonu dolar/TL kuru tahminleri

2024 sonu dolar/TL kuru anketine 6 ekonomist katılım sağladı. Medyan tahmin 37,1400 olurken, ortalama tahmin 37,3692 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 38,8450 ve 36,0900 olarak gerçekleşti. Önceki anket döneminde yıl sonu dolar/TL kur beklentisi 38,3000 seviyesindeydi.

Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.