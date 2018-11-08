Yıl sonunda cari denge sürprize gebe

08 Kasım 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Albayrak, cari açık konusu ile ilgili "Ağustos, eylül, ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor." dedi.

Spekülatif ataklarla ilgili olarak, ise "Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük." ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisinin milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı 2 aylık bu süreç, ülkemize çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık, devam ediyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- "Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Ancak biz 2 ayda o kadar güçlü adımlarla bunun en büyük sebeplerinden biri yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı refleksler vermemizdir. Ekonomi yönetimi olarak güçlü koordinasyonla aldığımız tedbirlerle ciddi bir refleks gösterdik.

- Bu ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandık. Ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 2 temel alana odaklandık. Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk. Fiyatlandırmalar bunu daha da büyüttü daha da önemli hale getirdi. Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük.

- Nitekim ekim sonu itibariyle yansımaya başlayan toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programı açıkladık. Bu sepet fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koydu. Ekimin ikinci yarısında kampanyamız başlamasına rağmen ve ekimin enflasyona fiyatlandırması çok etkili olmasına rağmen sonuç çok daha iyi. Kasım ve aralık ayında çok daha güçlü ve pozitif sonuçlar alacağız.

- Enflasyonla mücadele için bir dizi ÖTV ve KDV indirimleri adımları atıyoruz.

- Gıda enflasyonuna karşı adamlar atmaya devam edeceğiz.

- Cari açıkta düşüş trendi böyle devam ederse yıl sonunda sürpriz rakamlar görebiliriz. Detayını vermeyeyim, ama yıl sonunda cari denge çok daha sürprize gebe.

- Birkaç aylık fiyat davranışları geride kaldı, artık reel sektörden çok daha bilinçli adımlar bekliyoruz.

- Kimsenin piyasadaki bu güçlü ve pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz.

- Güçlü bir disiplin kararlılığımızın aynen korunduğunun altını bir kez daha çiziyorum, popülizm yok.

- Ancak iktisadi faaliyeti de durdurmayacağız, öyle bir şey de yok, ikisini bir arada yürüteceğiz.

- Spekülatif atakların likidite sorununa yol açmaması için ciddi tedbirler aldık.

- Bugün itibarıyla kredilerde rakam yüzde 30'un altına geldi, bu daha da düşecek.

- Mevduat faizi de kredi faizi de düşüyor, makas çok açık ama daralacak.

Devam ediyor...