Yılbaşı ağacı ve süsü satışları 3 kat arttı

Pandemi nedeniyle insanların yeni yılı evlerinde geçirecek olması, yılbaşı süslerine olan talebi artırdı.

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler gereği eğlence mekanları ve otellerdeki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması e-ticaretteki satışlara yaradı. Geçen senelere oranla yeni yılı evlerinde geçirecek olan kişilerin sayılarının artması, yılbaşı süslerinin satışlarına da yansıdı. Related Digital’in verilerine göre, bu yılın aralık ayındaki yılbaşı ağacı ve süsü satışları geçen yıla oranla 3 kat artış gösterdi.

Ev dekorasyon ürünlerinin satışı 2'ye katlandı

Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananların e-ticarette satın aldığı diğer bir ürün grubu da ev dekorasyon ürünleri oldu. Related Digital’in verilerine göre, aralık ayındaki ev dekorasyon ürünlerinin satışları geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kat arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, salgın kapsamında alınan önlemlerin e-ticaretteki alışveriş trafiğinde büyük bir değişim yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Bu tür değişimlerin "Efsane Cuma"nın da olduğu kasım ayında ve yılbaşı gibi özel günlerde daha net bir şekilde gözlemlendiğini ifade eden Kılıç, “Pandemi kapsamında alınan önlemler gereği eğlence mekanlarında ve otellerdeki yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Doğal olarak bu yılı evlerinde karşılayacak olanların da sayısı arttı. İnsanların çoğu da bu yüzden ellerinden geldiğince yeni yıl atmosferini evlerine taşımaya çalışıyor. Rakamlar bize insanların yılbaşı süslerine ve evdeki yılbaşı atmosferine bu yıl ayrı bir önem verdiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin dijital dönüşüm hızı 6 katına çıktı

Salgının şirketlerin dijital dönüşüm hızını 6 kat artırdığını aktaran Kılıç, “Kargo ve lojistik sektörüne yatırımlar arttı. Tüm bunlarla birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, online’da harcadığımız süre yüzde 9 arttı. E-ticarette özel günlerde olduğu kadar normal dönemlerde de satışlarda yaşanan hızlı yükselişin 2021’de de devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Markaların dijital kanallarına kayıt olan kişi sayısının ise yüzde 34 artarak, 110 milyonu aştığına işaret eden Kılıç, "Bu rakam bize online alışverişe yeni kullanıcıların katıldığını gösteriyor. Gönderilen e-posta sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 arttı. Bu kapsamda 2021 yılında da artışın devamının gelmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.