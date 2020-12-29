Yılbaşı alışverişi e-ticaret trafiğini yüzde 60 artırdı

YENER KARADENİZ / SELENAY YAĞCI

2020’yi pandeminin ağır koşulları altında geçiren perakende sektörü, yılbaşı satışlarıyla umudunu 2021’e taşımak istiyor. Cazip indirimlerle aralık ayına başlayan sektör, yılın son haftasında hem mağazaları hem de online alışveriş sitelerini hareketlendirdi. Boyner ve Beymen gibi ünlü markalar, e-ticaret sitelerinin trafiğinde yüzde 60’a varan artış yakalarken, fiziki mağaza ziyaretleri ise kısıtlamalar nedeniyle geçen yılın gerisinde kaldı. Yılbaşına kısıtlamalarla evlerde girilecek olması, özellikle dekoratif ve sofra ürünlerinde talebi artırırken, gift cardlar da yoğun ilgi görüyor. Sektör, online yılbaşı alışverişinin, geçen yıl aralık ayına oranla yüzde 50 artmasını öngörüyor. Alışveriş Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, ikinci dalga sonrası fiziki mağazaların ziyaretçi trafiğinde önemli oranda düşüş olduğunu, ancak geçen hafta kapanmanın ilk günlerine göre ziyaretçi trafiğinde az da olsa hareketlenme yaşandığına dikkat çekti.

Ev dekorasyonu ilk sırada

Yılbaşı alışverişinde önemli paya sahip olan Beymen’de de daha önceki yıllarda fiziki mağazalarda görülen yoğunluk online alışverişe yansıdı. Beymen Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yudum Tokgöz Erdur, “Online mağazamız Beymen.com’un trafiği yüzde 40, Beymen App’in trafiği ise yüzde 60 arttı” dedi. Erdur, en çok rağbet gören ürünlerin ise mumlar, ev kokuları, farklı desenlerde organizerler, ipek şal ve eşarp, kaşmir eldiven bere setleri olduğunu söyledi. İki ve üstü siparişe yüzde 40 indirim sunan marka, Beymen Gift ve Beymen Adrese Teslim Hizmeti ile hediyeleri evlere ulaştırıyor.

Online’ın payı yarıya yaklaştı

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu da, satış ve ziyaretçi trafiğinin mağazalardan online alışverişe doğru yöneldiğini söyledi. Hafta sonu kapalı olan mağazalarda, hafta içi günlerde yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Kocaoğlu, 14-18 Aralık tarihleri arasında mağaza trafiklerinde aralık ayının ilk haftasına oranla yüzde 27 artış yaşadıklarını belirtti. Online alışverişte ise ciddi bir sıçrama yaşandığını anlatan Koçoğlu, “boyner. com.tr’nin Boyner’in genel operasyonunun içindeki payı yüzde 21’e, Morhipo. com ile birlikte değerlendirdiğimizde ise yüzde 33’e çıktı. Bu oranın 1 yılda yüzde 40’lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Kocaoğlu'na göre, online alışverişte özellikle ‘gift card’ satışlarında önemli oranda artış söz konusu.

En çok 25-35 arası alışveriş yaptı

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar ise, bu yıl genel yılbaşı alışverişinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50’ye varan artış beklediklerini kaydetti. Söz konusu artışın şirket satışlarına yansıdığını anlatan Fedar, “Aralık ayının ilk 2 haftasına baktığımızda, dekorasyon kategorisinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kat artış yaşandı. Yılbaşı ağaçları ise dekorasyon kategorisinin en çok büyüme gösteren ürünü oldu ve satışları geçen yıla oranla 3 kat arttı” diye konuştu.

Yılbaşı ürünleri %100 zamlandı

Yılbaşında talep gören birçok ürün, geçen yıla oranla yüzde 100’e yakın zamlandı. Noel Baba şapkaları 10 TL’den 17-18 TL’ye yükselirken, çocuk kostümleri 50 TL’den 80-90 TL’ye çıktı. Yapay çam ağacı fiyatları da geçen seneye göre yüzde 70 arttı. Ancak yılbaşı alışverişinde son haftaya girilmesi ile birlikte fiyatlarda da yüzde 25-30’a varan indirimler uygulanmaya başlandı.

E-ticaret hacmi 250 milyar TL’ye çıkacak

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yıl 136 milyar TL ile kapanan e-ticaret hacminin bu yıl pandeminin etkisiyle 250 milyar TL’ye yükselmesini beklediklerini söyledi. Ekmekçi ayrıca, bu yıl online yılbaşı alışverişlerinde yüzde 50 üzerinde artış beklediklerini kaydetti.

Eve hindi servisi katlandı

Yılbaşı sofralarında önemli bir yere sahip olan hindide de online servis hizmeti bu yıl iki kata yakın arttı. BigChef’ten Carrefoursa’ya Mealbox’tan cevizagaci.com’a kadar onlarca şirket, sipariş olmaya devam ediyor. Ortalama fiyatlar ise 300 TL civarından başlayıp, 700 TL’ye kadar çıkıyor. 30 yıldır İstanbul’da yılbaşı sofrası hizmeti veren Cuisine Catering Group Genel Koordinatörü A. Murat Gürsu, yılbaşı yemek servis hizmetine talebin her sene arttığını ancak bu yıl artış oranının çok daha yüksek olduğunu anlattı. Gürsu, “Daha önceki yıllarda son haftada başlayan talebin yüzde 60’ı bu yıl daha erken alındı” diye konuştu.

Bu yıl trend led ışıklar

Online alışveriş platformu Trendyol’dan alınan bilgilere göre, ağaç, yılbaşı süsleri gibi ürünlerde ciddi talep artışı söz konusu. Aralık ayının ilk 20 gününde ekim ayına kıyasla yılbaşı süslerinin satışları 96 kat arttı. Bununla birlikte led ışıkların satışları ise 4 kat yükseldi. Gıda kategorimizde ise çikolata öne çıkıyor. Platformumuzdan satılan çikolatalara talep 3 katına çıktı. Bu yılbaşını evde geçiyor olmamız giyim kategorisinde de farklılık yarattı. Bu dönemde eşofman satışları 1,5 kat artış gösterdi.