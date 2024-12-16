Yılbaşı alışverişi perakende sektörüne yaradı! Yüzde 25 satış artışı bekleniyor

Yılbaşı alışverişlerinde giyim ve gıda başta olmak üzere yapay çam ağacı, kostümler, şapkalar ile ev ve ağaç süslemede kullanılan aksesuarlara yoğun ilgi gösteriliyor. Bu dönemin perakendenin en önemli zaman dilimi olduğunu aktaran BMD Başkanı Sinan Öncel, Kasım ve Aralık ayını sektörel açıdan analiz etti.

"Kasım ve aralık perakende sektörünün en önemli iki ayıydı. Kasım iyi geçti diyebiliriz. Aralıkta da iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bizim için adetsel satışlar önemli. Toplam adet satışlarında bu dönemde yüzde 20-25 gibi artış olmasını öngörüyoruz" diyen Öncel, pek çok kişinin ötelenmiş taleplerini yeni yılda işçilik maliyetlerindeki artışlarla birlikte zam gelir korkusuyla öne çekeceğini düşündüğünü belirtti.

Aralık 2024 işlem hacmi öngörüsü: 450 milyar lira

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 2023'te ülkede e-ticaret hacminin 1,85 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı öngörüsüne göre ise bu yıl e-ticaret hacmi 3,4 trilyon lira, işlem sayısı ise 6,67 milyar adede ulaşacak" dedi.

ETİD olarak e-ticaret hacminin beklentilere yakın bir seviyede gerçekleşmesini öngördüklerini söyleyen Çevikoğlu, "Özellikle kasım ve aralık ayları e-ticaret hacminin artmasında etkili olan en önemli iki aydır. Kasım ayında başlayan yoğun indirim kampanyaları aralık ayı boyunca da devam ediyor. Kampanyaların aralıkta da devam ettiğini dikkate aldığımızda, 2023 Aralık'a kıyasla yaklaşık 2 katı bir büyüme ile Aralık 2024'ün yaklaşık 450 milyar liralık işlem hacmiyle kapanacağını değerlendirmekteyiz" diye konuştu.