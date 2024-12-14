Yılbaşı kutlamaları kuruyemiş sektörünü hareketlendirdi

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle hareketlilik yaşanan kuruyemiş sektöründe bu sene büyük bir ciro artışı bekleniyor. Aralarında lokum, draje, kuru meyve, kabuklu ve kabuksuz kuruyemişler ile sağlıklı atıştırmalıkların bulunduğu yaklaşık 1000 çeşit ürün satışa sunulurken, farklı bütçelere hitap eden yılbaşı paketleri dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde 35 mağazada ve çevrim içi e-ticaret sitesinde çekirdek, kuruyemiş, meyve kurusu, çikolata, lokum ve draje çeşitlerini satışa sunduklarını belirten Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç bu ay satışların arttığına dikkati çekti ve "Bu ay kuruyemiş satışlarımızın ciromuzun yüzde 20'sini oluşturacağını tahmin ediyoruz" dedi.

En çok talep karışık kuruyemiş ile kabak çekirdeğine

En fazla karışık kuruyemiş ile kabak çekirdeğinin talep gördüğünü anlatan Tunç, kuruyemişin yanı sıra lokum, çikolata ve draje gibi ürünlerde satışların arttığını söyledi. Tunç, her keseye uygun seçenek bulunduğuna dikkati çekerek, "Farklı fiyatlarda kuruyemiş paketleri hazırladık. Bu ürünlerimiz taze paketleniyor. Fiyat farkı, kuruyemişlerin gramajının farklı olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istedikleri ürün ve gramaja göre de paketler hazırlıyoruz" dedi.