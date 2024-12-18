Yılbaşı sepeti yüzde 100 zamlandı: Evde kutlamak lüks oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinin aksine gerçek enflasyondaki fahiş artış, market fiyatlarında kendisini gösteriyor. Yasalar gereği içinde alkollü içeceklerin yer almasının yasak olduğu yılbaşı sepetleri bu yıl hem içerik açısından değişti hem de fiyatları katlandı.

Soft içecekler, kuruyemiş, kahve gibi 35 çeşit ürünün yer aldığı bir yılbaşı sepetinin fiyatı 1.195 TL’yi bulurken geçen yıl ise yine 34 çeşit ürünün yer aldığı aynı sepet 595 TL ile raflarda satışa sunulmuştu. Tüketici bir yılbaşı sepetini yüzde 100’ü bulan zamlarla satın alabilecek. Bu yıl yılbaşı sepetlerinin fiyatı 995 TL’den başlarken 2.995 TL’ye kadar çıkıyor.

Sepetler her yıl pahalılaşıyor

Sözcü’nün haberine göre premium olarak adlandırılan ortalama sepetler 1.299 ile 1.395 TL arasında değişirken, geçen yıla göre fiyat artışları ise yüzde 60-75 arasında. Sepetlerin her geçen yıl pahalandığı piyasada, sepet yerine koli ile satılan ürünler de 598 TL gibi daha indirimli bir fiyat ve daha az ürün seçeneği ile raflarda.