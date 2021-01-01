Yılbaşında en çok atıştırmalıklar ile et ve süt ürünleri tercih edildi

COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler sebebiyle insanlar 2021 yılını evlerinde karşıladı. Yılbaşını evlerde geçirmek gıda, dekorasyon ve sofra ürünleri alışverişlerine de yansıdı. Metro Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre yılbaşı alışveriş hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 50,3 arttı.

Bu yılbaşı için yapılan alışverişlerde ürün bazında sırasıyla atıştırmalıklar, et ve süt/süt ürünleri ilk üçte yer aldı. Ağaç, süs, dekorasyon gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 46’lık bir büyüme yaşanırken bu ürünler arasında en fazla satışı yapılan ilk üç ürün sırasıyla çam ağacı, ağaç süsü için plastik toplar ve çam ağaçlarında kullanılan LED ışıklar oldu.

Hijyen kategorisinde yüzde 137 artış yaşandı

Hazır patlamış mısır ve cipslerde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış gerçekleşirken kahvaltı dışında tüketilen özel peynirlerde yüzde 148, kuruyemiş, çerez, bisküvi ve keklerde yaklaşık yüzde 46, işlenmiş ette yaklaşık yüzde 111 artış kaydedildi. Yılbaşı tatilinin sokağa çıkma yasaklarıyla birleşmesinin günlük alışverişlere de etkisi oldu. Hijyen kategorisinde artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 137 olurken özellikle kolonya ve dezenfektanlar yüzde 1.095 artış ile en çok satılan ürünlerin başında yer aldı.